Почему власть решила отыграть назад с законопроектом о мобилизации: чем все закончится

Внесенный 25 декабря 2023 года Кабмином в Верховную Раду законопроект о мобилизации, вызвавший огромный резонанс из-за ряда весьма жестких мер, которые там предлагались, может даже не дойти до зала заседаний. Как заявила заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), к рассмотрению предложат другой вариант. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перипетии с мобилизационным законопроектом и его дальнейшую судьбу.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Резонансный законопроект могут отозвать на доработку

Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк поделился таким комментарием:

"Из своего предыдущего многолетнего опыта работы в парламенте скажу, что в законопроект уже внесено очень много поправок. Некоторые статьи будут изъяты из текста профильным Комитетом Верховной Рады – по национальной безопасности, обороне и разведке".

Если ориентироваться на заявление (касательно слабого понимания, где брать средства на новую волну мобилизации – прим. ред.) министра финансов Сергея Марченко, не исключаю, что данный проект могут отозвать на доработку, считает Александр Антонюк.

Внесенный законопроект, даже если бы его приняли, не смог бы функционировать

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин акцентирует, что правительственный законопроект, который внесли в Раду, явно не жизнеспособен.

уже заявила, что этот проект рассмотрен не будет. Главком ВСУ Залужный, который вышел с брифингом после обнародования данного законопроекта, также дал понять, что не готов на себя брать ответственность за именно такие изменения. По сути, мы увидели ситуацию, когда внесенный законопроект превратился в чемодан без ручки. Никто не хочет его нести. И понятно почему. Многие нормы выглядят явно антиконституционными. О чем заявил тот же Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец Не говоря о том, что мы движемся в ЕС – и на нас, несмотря на военное положение, распространяются международные конвенции о правах человека", – отмечает политолог. "Власть, увидев резко негативную реакцию общества (что было прогнозировано, учитывая ряд драконовских норм, которые предлагали ввести ),

По сути, продолжает он, внесенный законопроект даже если бы его приняли (а его бы не приняли) не смог бы функционировать.

Ведь тогда будет еще больше ощущаться пропасть между богатыми и бедными. Со всеми вытекающими", – поясняет Алексей Якубин. "Власть, получив такой негативный фидбек по всем уровням, решила немного отыграть назад. И там, похоже, сейчас готовят новый проект – не только о кнуте, но и о прянике. С определенными программами соцзащиты, льготами для военных и их семей. Не исключено, что в комиссию по наработке нового законопроекта войдут военные, депутаты (всех фракций), представители Кабмина (включая Минфин, который уже заявил, что не представляет, где брать деньги на обеспечение волны мобилизации предположительно в 450-500 тысяч человек), неких общественных групп. Появление идеи о том, что за бронь придется отдавать государству больше средств в виде неких налогов – тоже довольно спорная тема

По его мнению, учитывая резонансность темы, негативную реакцию общества, предсказуемое падение рейтингов всех, кто будет причастен к мобилизционному законопроекту, принять даже смягченный вариант окажется делом нелегким.

Я уверен, что мы увидим появление оппозиционных проектов о мобилизации и демобилизации. Более понятных обществу… По сути, для власти эта тема очень скользкая, неудобная. Потому она так старается отстраниться от законопроекта. Что не особо удается", – отмечает эксперт. "Оппозиция уже активизировалась. Та же лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко дала понять, что ее политсила голосовать за подобные решения не станет

Он не исключает, что будут попытки усилить работу ТЦК без законодательных изменений.

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