Что будет происходить вокруг принятия нового закона о мобилизации: когда он заработает

В этом месяце украинский парламент, скорее всего, начнет рассмотрение резонансного закона о мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский делает акценты, что мобилизация – это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт, но и мобилизация всех усилий. Какие ожидания от того, что будет происходить с данным проектом и вокруг него? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Многое зависит от рассмотрения законопроекта в стенах парламента

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

с самого начала было ясно, что нас ожидает серьезная политическая игра, в которой замешаны и интересы национальной безопасности, и электоральные расчеты, и желание перезагрузить гражданский тыл, привыкший к норме "война, но без меня". Сама по себе потребность в современных и удобных правилах мобилизации, цифровом военном учете и введении базовой военной подготовки и базовой военной службы давно назрела, оправдана временем и обстоятельствами длительной войны. Главная цель закона – мотивировать военнообязанных обмениваться текущими личными данными с ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) для адекватного военного планирования численности и качества личного состава. Планируется, что сделать это можно будет через электронный кабинет и ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг)". "С изменениями в закон о мобилизации

По мнению эксперта, проект закона № 10378, внесенный Кабмином в Раду, является абсолютно адекватным, хотя и запоздалым, и тяжелым, ответом на фактор постоянной угрозы со стороны РФ (которая сохранится и после теоретической остановки боевых действий в фазе горячей войны, с которой придется жить Украине долго). Обществу, акцентирует Олег Постернак, важно понять это уже сейчас – не в инфантильных красках или мечтах о скорой победе (которая подогревалась, надо сказать, и властью), а в плане личной готовности к вызовам будущего.

и всю рискованность ее использования политическими оппонентами Зеленского в случае возможной электоральной кампании в 2024 году. Желание "привязать" ответственность за мобилизацию к военному руководству и лично главкому Залужному было базовым расчетом. Однако и главком мог бы сделать определенные публичные шаги – и прямо заявить об отсутствии политических планов, что успокоило бы возмущенную общественность и позволило снять недоразумения". "Власти также должны сделать серьезные выводы, – уверен он. – Пинг-понг между военным и политическим руководством по инициативе новых правил мобилизации явно указывал на то, что прямую ответственность за этот процесс Офису резидента трудно взять на себя. Там понимают непопулярность темы

Олег Постернак считает, что многое зависит от рассмотрения законопроекта в стенах парламента. И прогнозирует попытки некоторых нардепов сыграть на популизме и "улучшении" некоторых наиболее жестких норм, например, в отношении финансовых и имущественных санкций и штрафов против уклоняющихся. Очевидно, отмечает он, эти нормы будут сняты – и власть технологически сможет это представить, как учет общественного ожидания.

"Острым пока остается вопрос мобилизации инвалидов III группы, сроков демобилизации, отмены ограниченно пригодных и т.д. Компромисс здесь зависит от уровня диалога между Генштабом и парламентскими комитетами, – поясняет политтехнолог. – Учитывая остроту вопроса, не исключаю, что некоторые политические силы будут затягивать рассмотрение законопроекта спамом поправок в период между первым и вторым чтением. В конце концов, в феврале парламент примет новый мобилизационный закон и встанет вопрос его внедрения, поскольку потребует от Кабмина, и Минобороны в частности, принятия большой массы подзаконных актов. На это может уйти до трех месяцев. Таким образом, новые правила заработают где-то с конца весны — начала лета".

Точно будут спекуляции, точно появятся альтернативные законопроекты

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что мы вступаем в полосу откровенной политической борьбы.

от наиболее одиозных положений мобилизационного законопроекта Точно будут спекуляции, точно появятся альтернативные законопроекты", – прогнозирует эксперт. "И понятно, что некоторые политсилы, особенно оппозиционные, которым, по сути, уже нечего терять, поскольку рейтинги оставляют желать лучшего (те же "Батькивщина", остатки ОПЗЖ), постараются максимально воспользоваться ситуацией. Прежде всего, чтоб привлечь к себе внимание, выставить себя защитниками населения

Он не сомневается, что обсуждения затянется, как минимум, на весь январь. А финальный вариант будет отличаться от того, что мы видим сейчас.

Также просматривается желание политической власти переложить всё на военных Мол, это не мы, а они хотят именно такой вариант. Но тут, похоже, не прошло. История "не взлетела". И теперь многое придется убирать, уточнять, разъяснять", – отмечает Игорь Рейтерович. "Многие предложение сгладят, какие-то сформулируют более четко, что-то наиболее одиозное уберут. Главная борьба будет вокруг того, кто запишет финальный вариант себе в успех. Не исключено, что какие-то резонансные предложения были "зашиты" в проект закона специально. То, что касается призыва инвалидов , к примеру.

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