Законопроект о мобилизации: в Раде заявили о написании другого варианта

В Раде заявили, что на этой неделе начнут вносить изменения в законопроект о мобилизации в Украине с учетом, в частности, замечаний Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Документ в таком виде выноситься на голосование в парламент не будет. Такое заявление заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук в эфире телеканала " Рада ".

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься", – заявила она.

Также представитель партии "Слуга народа" отметила, что обновленная версия будет "более компромиссным вариантом" проекта закона о мобилизации, а еще он будет наработан Комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Кравчук добавила, что на этой неделе заработает большая межведомственная рабочая группа. Помимо замечаний к документу со стороны омбудсмена также "есть определенные опасения, чтобы не было коррупционных норм".

"Все должно быть понятным и справедливым способом", — заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о мобилизации, намекнув, что этот вопрос касается не только Украины. Мобилизация является не только вопросом призыва новых солдат на фронт. Весь мир должен мобилизовать усилия на победу Украины над Россией. Об этом в интервью The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В материале говорится, что глава государства подчеркнул, что такая мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует. По словам Владимира Зеленского, ситуацию необходимо изменить.