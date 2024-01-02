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Законопроект о мобилизации: в Раде заявили о написании другого варианта

25 декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

сегодня, 17:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Раде заявили, что на этой неделе начнут вносить изменения в законопроект о мобилизации в Украине с учетом, в частности, замечаний Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Документ в таком виде выноситься на голосование в парламент не будет. Такое заявление заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук в эфире телеканала " Рада ".

Законопроект о мобилизации: в Раде заявили о написании другого варианта

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься", – заявила она.

Также представитель партии "Слуга народа" отметила, что обновленная версия будет "более компромиссным вариантом" проекта закона о мобилизации, а еще он будет наработан Комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Кравчук добавила, что на этой неделе заработает большая межведомственная рабочая группа. Помимо замечаний к документу со стороны омбудсмена также "есть определенные опасения, чтобы не было коррупционных норм".

"Все должно быть понятным и справедливым способом", — заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о мобилизации, намекнув, что этот вопрос касается не только Украины. Мобилизация является не только вопросом призыва новых солдат на фронт. Весь мир должен мобилизовать усилия на победу Украины над Россией. Об этом в интервью The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В материале говорится, что глава государства подчеркнул, что такая мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует. По словам Владимира Зеленского, ситуацию необходимо изменить.
Президент добавил, что если фокус на внутренней политике продолжится, то нужно будет "назначать выборы, изменять законы и Конституцию".        



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