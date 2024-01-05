Что изначально пошло не так с законопроектом о мобилизации: какой выход из ситуации

В пятницу, 5 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, приступивший вчера к рассмотрению резонансного законопроекта о мобилизации, принял решение отозвать скандально известную Марьяна Безуглую с поста замглавы данного Комитета. Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный (с которым Безуглая вела странную войну) не поддержал во время обсуждения в Раде инициативу о мобилизации в ряды украинской армии заключенных и судимых. Что и почему происходит сейчас вокруг законопроекта о мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроект о мобилизации следует представлять именно президенту, а не кому-то другому

Политический аналитик Павел Нусс отмечает, что, согласно Конституции и профильному Закону, законопроект о мобилизации должен представлять президент, а не правительство.

не отвечает требованиям справедливости, нарушает ряд прав и свобод содержит коррупционные риски. Его раскритиковала даже сама власть. Но новый проект снова готовят при участии Безуглой (которая останется в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, даже если перестанет быть замом его главы)", – подчеркивает аналитик. "Статья 106 Конституции Украины предусматривает, что именно президент "принимает решение об общей или частичной мобилизации". А статья 4 и 11 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" подробно расписывают функции президента в определении параметров, условий и сроков мобилизации. У нас же проект несколько месяцев лепила неадекватная член Комитета по нацбезопасности. Лицо, выгнать которое из Комитета еще в прошлом году предлагал никто другой, как представитель президента. А теперь круг замкнулся. Законопроект, поданный правительством

По его словам, алгоритм работы над законопроектом должен строиться на принципах Конституции и Закона. То есть – проект следует представлять именно президенту, а не кому-то другому.

"Ну, а для того, чтобы работа Комитета по вопросам нацбезопасности пользовалась доверием, из него однозначно должна быть исключена Безуглая, – считает Павел Нусс. – Должны быть соблюдены интересы обороноспособности, принципы справедливости, отсутствие коррупционных рисков, недопустимость необоснованного ограничения прав и свобод. Все ограничения должны быть зафиксированы в законе – и ни одно из них не должно дополнительно устанавливаться нормативными актами правительства или других государственных органов".

Необходимо серьезное обсуждение проекта закона, многочисленные правки

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

является важным вопросом для Украины. Необходимо модернизировать данное направление с учетами реалий полномасштабной и затяжной войны". "Очевидно, что принятие нового законопроекта о мобилизации

По словам эксперта, главком Залужный абсолютно прав, когда выступает против того, чтобы ряды ВСУ пополнялись за счет заключенных, судимых.

"Военная служба должна оставаться престижной, элитной. Это не ссылка, не наказание. Почетно и важно защищать свою страну. Максимально продуктивно – в зависимости от своего профиля. Украинцы сейчас вспоминают исторические корни, казацкое прошлое нашего народа. Мы – наследники великих воинов, которые в разные годы боролись за свободу Украины. И должны быть достойны своих предков", – подчеркивает Катерина Коваль.

Она уверена, что необходимо серьезное обсуждение проекта закона, многочисленные правки. Пока не вырисуется более четкий, эффективный, понятный всем документ.

"Этого законопроекта до закона путь не близкий, – отмечает эксперт. – Первое чтение, второе чтение, принятие в целом, подписи спикера ВР и президента. Но данный процесс следует ускорить. При этом приложить максимум усилий, чтоб на выходе получить закон, который приблизит нашу победу над агрессором".

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