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Будут ли в Украине мобилизовать заключенных: что сказал Залужный

Главнокомандующий ВСУ не поддержал идею мобилизовать заключенных

4 января 2024, 21:26
Автор:
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Марьян Ощановский
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не поддержал инициативу о мобилизации в ряды украинской армии заключенных и судимых. Об этом со ссылкой на источники в Верховной Раде пишет издание NV, передает портал "Комментарии".

Будут ли в Украине мобилизовать заключенных: что сказал Залужный

Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников

По словам источника NV в парламенте, Главнокомандующий ВСУ категорически не согласился с предложением мобилизовать лиц, отбывающих наказание в тюрьмах или имеющих судимость.

"Залужный выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч, а на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы уходите воюйте, если не обеспечите людей", — рассказал собеседник издания.

Также, по информации NV, между народными депутатами и Залужным были очень эмоциональные обсуждения норм об инвалидности и электронных повестках.

Мы спрашивали, почему эти нормы внесли и зачем. К примеру, как будет вручаться электронная повестка, как они видят создание электронного кабинета. С некоторыми нашими замечаниями уже согласны", — сказал NV инсайдер в ВРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что с 1 января для получения загранкомандировки народные депутаты Украины должны получить от Министерства иностранных дел тезисы или разъяснения для комментариев о внешней политике Украины. Глава ВРУ пояснил, что соответствующее распоряжение должно способствовать формированию политики "единого голоса" Украины за границей.



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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/mobilizaciya-pervoe-rassmotrenie-zakonlproekta-ob-izmeneniyah-poziciya-zaluzhnogo-i-deputatov-novosti-ukrainy-50381520.html
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Обсуждения

Ігор

4 января 2024, 21:49

То що, стінка на стінку? М'ясо на м'ясо? Росія мобілізувала 400000, у червні буде ще 400000. По світу набере ще мільйон. Все добровільно. Наше гниле і програшне змагатись буде? Примусово? Для чого? Ніхто за таку країну не хоче. Чернь розлючена, може і розвернутись. Феодальним панам і корумпованим чиновникам немає сенсу, вони ждуть, вони знають - в них все буде без змін. Заради божевільного юдея? На Росії роблять - в нас говорять і крадуть. Завжди, в країнах на межі з'являлись герої-лідери, які вели країну. В нас обрізані лідори. Ну не має! Армія повинна дати всім, хто не бажає бути з окупантом, організовано покинути країну, тільки так вона залишить по собі гідну пам'ять. Зробіть нарешті вчинок - збережіть людей і дайте світу вільно дихати.


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