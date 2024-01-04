Будут ли в Украине мобилизовать заключенных: что сказал Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не поддержал инициативу о мобилизации в ряды украинской армии заключенных и судимых. Об этом со ссылкой на источники в Верховной Раде пишет издание NV, передает портал "Комментарии".

Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников

По словам источника NV в парламенте, Главнокомандующий ВСУ категорически не согласился с предложением мобилизовать лиц, отбывающих наказание в тюрьмах или имеющих судимость.

"Залужный выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч, а на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы уходите воюйте, если не обеспечите людей", — рассказал собеседник издания.

Также, по информации NV, между народными депутатами и Залужным были очень эмоциональные обсуждения норм об инвалидности и электронных повестках.

Мы спрашивали, почему эти нормы внесли и зачем. К примеру, как будет вручаться электронная повестка, как они видят создание электронного кабинета. С некоторыми нашими замечаниями уже согласны", — сказал NV инсайдер в ВРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что с 1 января для получения загранкомандировки народные депутаты Украины должны получить от Министерства иностранных дел тезисы или разъяснения для комментариев о внешней политике Украины. Глава ВРУ пояснил, что соответствующее распоряжение должно способствовать формированию политики "единого голоса" Украины за границей.

