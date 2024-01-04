Будут ли в Украине мобилизовать заключенных: что сказал Залужный

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Марьян Ощановский
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не поддержал инициативу о мобилизации в ряды украинской армии заключенных и судимых. Об этом со ссылкой на источники в Верховной Раде пишет издание NV, передает портал "Комментарии".
Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников
По словам источника NV в парламенте, Главнокомандующий ВСУ категорически не согласился с предложением мобилизовать лиц, отбывающих наказание в тюрьмах или имеющих судимость.
Также, по информации NV, между народными депутатами и Залужным были очень эмоциональные обсуждения норм об инвалидности и электронных повестках.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что с 1 января для получения загранкомандировки народные депутаты Украины должны получить от Министерства иностранных дел тезисы или разъяснения для комментариев о внешней политике Украины. Глава ВРУ пояснил, что соответствующее распоряжение должно способствовать формированию политики "единого голоса" Украины за границей.
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Ігор
4 января 2024, 21:49
То що, стінка на стінку? М'ясо на м'ясо? Росія мобілізувала 400000, у червні буде ще 400000. По світу набере ще мільйон. Все добровільно. Наше гниле і програшне змагатись буде? Примусово? Для чого? Ніхто за таку країну не хоче. Чернь розлючена, може і розвернутись. Феодальним панам і корумпованим чиновникам немає сенсу, вони ждуть, вони знають - в них все буде без змін. Заради божевільного юдея? На Росії роблять - в нас говорять і крадуть. Завжди, в країнах на межі з'являлись герої-лідери, які вели країну. В нас обрізані лідори. Ну не має! Армія повинна дати всім, хто не бажає бути з окупантом, організовано покинути країну, тільки так вона залишить по собі гідну пам'ять. Зробіть нарешті вчинок - збережіть людей і дайте світу вільно дихати.