В Слуге народа намекнули, кого, в первую очередь, будут касаться изменения в закон о мобилизации

При разработке проекта закона о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию украинских мужчин, находящихся за рубежом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "1+1" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В то же время, уточнил парламентарий, по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

При этом Егор Чернев отметил, что мобилизация в Украине нужна, поскольку "война идет, и враг наш не собирается останавливаться".

"К сожалению, нам нужно пополнять наши войска. Но пополнять не на любых условиях. Потому что пополнение войска — это где-то потеря экономики. ... Наша задача — чтобы это был сбалансированный законопроект, не репрессивный. Да, там должны быть где-то репрессивные меры, но больше мотивационных мер, которые будут мотивировать людей и которые не будут влиять опять же на экономику", — высказался нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — в пятницу, 5 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, приступивший вчера к рассмотрению резонансного законопроекта о мобилизации, принял решение отозвать скандально известную Марьяна Безуглую с поста замглавы данного Комитета. Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный (с которым Безуглая вела странную войну) не поддержал во время обсуждения в Раде инициативу о мобилизации в ряды украинской армии заключенных и судимых. Что и почему происходит сейчас вокруг законопроекта о мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



