Руководитель Нацполиции раскритиковал идею мобилизовать правоохранителей: "заботимся о внутреннем фронте"

Глава Нацполиции Иван Выговский отреагировал на предложение привлечь к мобилизации в Украине правоохранителей. По его словам, они уже "максимально" вовлечены в оборону Украины как на войне против России, так и на "внутреннем фронте". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Выговского для издания "Українські новини".

Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото из открытых источников

Выговский объясняет, что призывы мобилизовать и отправить на фронт 100 тыс. полицейских из 250 тыс. не могут быть реализованы. По словам руководителя Нацполиции, сегодня в Украине на самом деле есть 100 тыс. действующих полицейских, из которых 80 тыс. мужчины, а остальные – женщины.

"Каждый день из них заступает на службу около 20 тыс. в наряд. Это одна смена. Также около 15 тыс. следователей и дознавателей, 20 тыс. оперативников и тысячи воюющих на фронте людей, в частности, подразделение "Лють", — пояснил Выговский.

Иван Выговский подчеркнул, что такие заявления "диванных экспертов" являются "странные" и указывают на "не знание элементарных цифр".

"Поэтому по поводу предложения мобилизовать 100 тыс. полицейских могу сказать, что мы уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны", — добавил глава Нацполиции Иван Выговский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал законопроект об усилении мобилизации. Президент подчеркнул необходимость обсуждать изменения публично, чтобы люди понимали процессы принятия решений по усилению мобилизации в Украине. Также на законопроект отреагировал Валерий Залужный, который объяснил идею по мобилизации людей с инвалидностью и отреагировал на электронные повести.

Также "Комментарии" писали о народном депутате, который объяснил, когда новый закон о мобилизации может вступить в силу.