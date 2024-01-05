Бронь от мобилизации за деньги: что об этом думают в ВСУ

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорик назвал безумной идею о бронировании от мобилизации в ряды украинской армии за деньги. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".
Мобилизация в Украине вызывает все больше критики. Фото из открытых источников
Как известно, недавно появилась информация, что в правительстве якобы обсуждается идея о предоставлении отсрочки от мобилизации военнообязанным мужчинам, которые получают официальную зарплату от 34 или 66 тысяч гривен и уплачивают в государственный бюджет по меньшей мере 6 тысяч гривен налоговых сборов.
По мнению майора ВСУ, попытка ввести так называемое платное бронирование от мобилизации внесет еще больший раскол в общество.
Вместо этого майор ВСУ посоветовал властям поработать с населением, чтобы граждане не боялись попасть в армию больше, чем умереть от переохлаждения на берегу реки Тиса.
Кроме того, Максим Жорин предложил на примере чиновников и медийных лиц, которых призвать в ряды ВСУ, продемонстрировать, что быть в армии – это честь, а не наказание.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бойцы ВСУ проходят военную подготовку в США, Великобритании, Норвегии, Канаде, Австралии, Северной Македонии, Косово, Молдове, Грузии, Албании и в большинстве стран ЕС. С обучением военнослужащих Украине в целом помогают 34 государства. Ключевую роль в подготовке украинцев играют США и Германия.
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