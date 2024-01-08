Следует ли мобилизировать в ряды ВСУ осужденных и заключенных: объяснение военного

Украинский военный и бывший командир "Айдара" Евгений Дикий рассказал, почему нужно дать возможность осужденным воевать против РФ, несмотря на то, что количество заключенных в Украине не велико.



Мобилизация осужденных и заключенных в Украине. Фото из открытых источников

Россия на войну активно мобилизует заключенных, в том числе насильников и серийных убийц. На идею мобилизовать в Украине осужденных отреагировал ветеран АТО Евгений Дикий.

"Лично мое мнение — да. Конечно кроме осужденных за некоторые виды преступлений, например, насильникам я бы оружие в руки не давал", — пишет в Facebook Евгений Дикий.

Однако украинский военный добавляет, что таким образом Украина не решит вопрос укомплектования ВСУ и не избежит массовой мобилизации. По словам Дикого, в Украине 60 тыс. заключенных, в том числе сюда также попадают женщины и пожилые люди. Поэтому, по словам военного эксперта, можно будет из тюрем мобилизовать до 12 тыс. осужденных, то есть 1-2 бригады.

"Война – тот катарсис, который очень многих изменил внутренне, и заставил переродиться. Поэтому, по моему мнению, стоит дать осужденным согражданам шанс через фронт вернуться к социуму, очищенными от "грехов" и ресоциализируемыми", — объясняет Дикий, почему поддерживает идею мобилизовать заключенных в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-командир "Айдара" рассказал, нужно ли мобилизовать всех нардепов и чиновников. По его словам, подобные нарративы идут от "агентов Кремля", призванных на разрушение украинского государства.

Также "Комментарии" писали, что Евгений Дикий объяснил уклонистам от мобилизации, почему, находясь в ВСУ, есть больше шансов выжить.