Какая игра разыгрывается вокруг закона о мобилизации: что нужно учесть

На этой неделе парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации, а в Минобороны рассказали о первых результатах рекрутинга. Мобилизационный законопроект и прения вокруг него остаются, наряду с войной, топ-темой в Украине. О чем говорит всё, происходящее вокруг данного документа? Какие моменты важно учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Представители власти будут пытаться показать себя "белыми и пушистыми"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий предполагает, что законопроект о мобилизации в окончательном виде проголосуют уже в феврале.

"Скорее всего, к тому моменту самые одиозные положения уберут. Они, похоже, для того и вводились, чтобы власть в рамках пиара могла с ними "успешно бороться". Ведь "утечки" процесса обсуждения направлены явно против Залужного. Мол, это главком требует "крови и тел", а политическая власть – она не такая... В таком стиле еще две-три недели и будет продолжаться. Представители власти будут пытаться показать себя "белыми и пушистыми" (мы хотим законопроект помягче!), а представителей военного командования станут представлять в кровожадном виде. Смысл всего – повесить весь негатив на военных", – поясняет эксперт.

По его мнению, кардинально законопроект не изменится. Человек должен быть годен к службе или не годен, подчеркивает Алексей Голобуцкий. Без всяких "частично", что создает коррупционные риски. Норма о призыве инвалидов и тех, кто за ними ухаживает, вряд ли пройдет. Власть покажет, что это она – не дала, прогнозирует эксперт.

"А мобилизационные механизмы, постановку на воинский учет, безусловно, следует модернизировать. За три десятка лет независимости Украина не удосужилась создать нормальной системы учета военнообязанных. У меня, к примеру, корочка советских времен. Мобилизация в том стиле, в каком проводится и предлагается – единственный реальный способ поставить в строй сотни тысяч человек", – уверен эксперт.

Законопроект о мобилизации должен рассматриваться в комплексе

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает следующим образом:

"Вопрос о мобилизации нужно рассматривать к прямой привязке к стратегии в этой войне. К тому, где мы можем нарастить дополнительный ресурс, ассиметрично к РФ. В симметричной войне мы явно слабее. У противника больше людей, техники, ресурсов".

Поэтому, поясняет эксперт, законопроект о мобилизации должен рассматриваться в комплексе – как нивелировать подобную диспропорцию.

"А нивелировать ее можно только перенося войну на территорию РФ, – уверен Тарас Загородний. – Уничтожая, в том числе, ключевые точки ее экономики. Это нефтеперерабатывающие предприятия (поскольку у них нет возможности заменить тамошнее западное оборудование из-за санкций, а Китай тут не спасет), порты (того же Новороссийска). И так далее. Возможно, нам нужно делать больше дронов. Чтоб на каждого солдата российской армии было по два-три украинских дрона, управляемых искусственным интеллектом. Война на истощение — это война ресурсов. А их у РФ больше".

По словам эксперта, отличным примером ассиметричных действий стали украинские надводные и подводные дроны, которые фактические нивелировали преимущество россиян в кораблях, вынудив их перебазировать остатки военного флота из Крыма в Новороссийск. Да и количество обстрелов с Черного моря "калибрами" резко упало.

"Так что, – констатирует Тарас Загородний, делать ставку лишь на мобилизацию не следует. Этот вопрос должен идти в привязке к возможностям Украины нарастить технологическую часть в этой войне".

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