Рекрутинг в Украине: в Минобороны рассказали о первых результатах

После старта в Украине рекрутинговой компании в ряды Вооруженных сил Министерство обороны получило 17,5 тысячи отзывов на заявленные вакансии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает портал "Комментарии".

Рекрутинг в ВСУ набирает обороты. Фото из открытых источников

Сообщается, что в декабре 2023 Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничество в интересах пополнения украинской армии специалистами. Министерство сотрудничает с платформами thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

Отмечается, что на профильных платформах информацию о вакансиях уже размещают 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины. В настоящее время размещено 1847 актуальных вакансий.

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, рекрутинговая компания в Украине сейчас набирает обороты.

"Имеем в общей сложности более 17500 отзывов. Это в среднем 9 отзывов на одну вакансию. Количество отзывов растет на всех площадках еженедельно. Так же растет количество вакансий от военных частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что в следующие месяцы у нас будет ощутимая положительная динамика – речь идет о тысячах привлеченных людей", – рассказала Наталья Калмыкова.

В Минобороны также сообщили, что готовится запуск Агентства рекрутинга. В министерстве отметили, что рекрутинг в Украине проходит параллельно с мобилизацией. Благодаря рекрутингу у новобранца есть возможность попасть в определенную часть на определенную должность, где сможет максимально использовать свой гражданский опыт. Кроме того, подписанный по результатам рекрутинга контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.