Рекрутинг в Украине: в Минобороны рассказали о первых результатах

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Марьян Ощановский
После старта в Украине рекрутинговой компании в ряды Вооруженных сил Министерство обороны получило 17,5 тысячи отзывов на заявленные вакансии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает портал "Комментарии".
Рекрутинг в ВСУ набирает обороты. Фото из открытых источников
Сообщается, что в декабре 2023 Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничество в интересах пополнения украинской армии специалистами. Министерство сотрудничает с платформами thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.
Отмечается, что на профильных платформах информацию о вакансиях уже размещают 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины. В настоящее время размещено 1847 актуальных вакансий.
По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, рекрутинговая компания в Украине сейчас набирает обороты.
В Минобороны также сообщили, что готовится запуск Агентства рекрутинга. В министерстве отметили, что рекрутинг в Украине проходит параллельно с мобилизацией. Благодаря рекрутингу у новобранца есть возможность попасть в определенную часть на определенную должность, где сможет максимально использовать свой гражданский опыт. Кроме того, подписанный по результатам рекрутинга контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.
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