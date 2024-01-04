logo

BTC/USD

43547.75

ETH/USD

2242.03

LTC/USD

65.20

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рекрутинг в Украине: в Минобороны рассказали о первых результатах
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекрутинг в Украине: в Минобороны рассказали о первых результатах

В Минобороны поделились первыми результатами рекрутинга

4 января 2024, 23:11
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

После старта в Украине рекрутинговой компании в ряды Вооруженных сил Министерство обороны получило 17,5 тысячи отзывов на заявленные вакансии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает портал "Комментарии".

Рекрутинг в Украине: в Минобороны рассказали о первых результатах

Рекрутинг в ВСУ набирает обороты. Фото из открытых источников

Сообщается, что в декабре 2023 Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничество в интересах пополнения украинской армии специалистами. Министерство сотрудничает с платформами thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

Отмечается, что на профильных платформах информацию о вакансиях уже размещают 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины. В настоящее время размещено 1847 актуальных вакансий.

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, рекрутинговая компания в Украине сейчас набирает обороты.

"Имеем в общей сложности более 17500 отзывов. Это в среднем 9 отзывов на одну вакансию. Количество отзывов растет на всех площадках еженедельно. Так же растет количество вакансий от военных частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что в следующие месяцы у нас будет ощутимая положительная динамика – речь идет о тысячах привлеченных людей", – рассказала Наталья Калмыкова.

В Минобороны также сообщили, что готовится запуск Агентства рекрутинга. В министерстве отметили, что рекрутинг в Украине проходит параллельно с мобилизацией. Благодаря рекрутингу у новобранца есть возможность попасть в определенную часть на определенную должность, где сможет максимально использовать свой гражданский опыт. Кроме того, подписанный по результатам рекрутинга контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/01/04/pershi-pidsumki-rekrutingu-do-sil-oboroni-ukraini/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости