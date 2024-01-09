Оккупанты продвинулись на юге и востоке: в США раскрыли подробности

Российские захватчики имеют незначительное продвижение в районе Донецка и Вербового Запорожской области. Вдоль всей линии фронта продолжаются позиционные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что российские войска незначительно продвинулись к западу от города Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, свидетельствуют о продвижении на восточную окраину Георгиевки (6 км к западу от Донецка).

Так называемые российские военкоры утверждали, что российские войска захватили две церкви в Георгиевке и продвинулись на 300 метров, а также что российские войска также продвинулись на противоположный берег реки Осыковая (к западу от города Донецк).

Позиционные боевые действия были к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Также российские войска совершили наступление на западе Запорожской области и незначительно продвинулись к западу от Вербового (к востоку от Работино).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино, к западу от Вербовго и к северу от Новопрокоповки. Российский военный блогер заявил, что из-за гололеда на Запорожском направлении российские войска могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что плохие погодные условия в Запорожской области мешают обеим сторонам использовать беспилотники для корректировки артиллерийского огня.

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