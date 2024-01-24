Выводы 700 дней большой войны: что ждет нас дальше

Широкомасштабное российское вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, идет уже 700 дней. Украинские воины и народ в целом демонстрируют чудеса мужества, но нам явно не хватает поддержки. Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентирует, что именно нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость. Какие выводы можно сделать на данном этапе? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Остановить военную экспансию РФ смогут две вещи

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Попов рассуждает так:

Но эти проблемы будут решены в ближайшее время. Украинская сторона проводит интенсивные консультации по поводу вариантов преодоления появившихся препятствий. Решения американского Конгресса все еще зависят от внутриполитической ситуации в США. Уже сняли свои кандидатуры два кандидата от республиканцев, так что шансы у Трампа выросли. И он, и Байден выиграли праймериз в Нью-Гэмпшире Естественно, что дебаты о стене с Мексикой, миграционных законах и операциях США за границей становятся аргументами в политическом противостоянии. Но все 700 дней полномасштабной войны США демонстрируют двухпартийную поддержку Украины, и при любом развитии ситуации внутри американского политикума они не позволят России выиграть на украинском театре военных действий". "Украина сохраняет международную коалицию для своей поддержки. Конечно, в данный момент все переживают из-за задержек с предоставлением финансирования и военной помощи со стороны США и ЕС

Европейский Союз, продолжает эксперт, рассматривает несколько вариантов обхода "венгерского вето" на вопросы финансовой и военной поддержки Украины. По его словам, это может быть финансирование в рамках двусторонних соглашений, специальный заем под гарантии ЕС или лишение Венгрии права голоса при принятии решений по Украине.

и многие страны уже увеличивают свои военные расходы, усиливают вооруженные силы и мощности оборонно-промышленного комплекса", – подчеркивает Игорь Попов. "Евросоюз серьезно обеспокоен угрозой российской агрессии против членов ЕС

Он акцентирует, что в войне на истощение Украина нуждается в системной многолетней помощи. Именно на решение этой задачи направлены двусторонние договоры о гарантиях поддержки Украины.

но их сейчас готовится около десяти, в том числе с Евросоюзом. Все документы предусматривают получение Украиной финансовой и военной помощи, развединформации, обучение военнослужащих и инвестиции в украинскую оборонную промышленность", – поясняет представитель УИБ. "Первый такой договор уже подписан с Великобританией

Украина, напоминает он, провела несколько мероприятий по "формуле мира" Владимира Зеленского, которая остается основным и единственным планом мирного урегулирования. По многим компонентам плана уже проводятся совместные действия, это касается обменов пленными, радиационной безопасности, проекта Grain From Ukraine. Создаются предпосылки для проведения Глобального Саммита Мира на уровне глав государств.

"2024 год будет тяжелым, – предупреждает Игорь Попов. – Российская армия может готовить резервы для проведения наступательной операции. Украинские силы обороны усиливают оборонительные рубежи и, в свою очередь, планируют контрнаступательные действия. Важным военным событием будет серия учений НАТО в Восточной Европе, которые начнутся с середины февраля. Это самые масштабные учения со времен холодной войны. Россия будет вынуждена концентрировать дополнительные резервы в Западном и Ленинградском военных округах".

Эксперт отмечает, что РФ демонстрирует готовность к войне на истощение и даже к ядерной эскалации.

Остановить военную экспансию РФ сможет только усиление боеготовности стран НАТО и гарантии предоставления военной и финансовой помощи Украине", – констатирует Игорь Попов. "Экономическая ситуация в России ухудшается, но ее промышленность может, тем не менее, наращивать производство боеприпасов и вооружения. Также российская армия получает боеприпасы из Северной Кореи

Российско-украинская война поляризовала мир

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин обращает внимание, что эти почти два года полномасштабной российско-украинской войны можно сравнить со столетиями развития военного искусства.

Отлично проявила себя территориальная оборона Применялись новые способы ведения боевых действий. В ход пошли новые противотанковые средства, предоставленные нам союзниками, беспилотники и так далее". "Всё происходит стремительно. Методы и принципы ведения боевых действий кардинально меняются в течение месяцев, тогда как ранее на это уходили десятилетия, – поясняет полковник. – Так, в начале широкомасштабного вторжения РФ пыталась идти бронеколоннами по дорогам. Захватывать основные пути следования. И какое-то время эта тактика приносила успех. Но за считанные недели, даже дни, защитники Украины показали неэффективность этой тактики

Россия предполагала, отмечает эксперт, что, имея подавляющее преимущество на море и в воздухе, в ракетах, победа ей обеспечена в краткие сроки. Однако Украина, не имея, по сути, военно-морских сил и имея крайне ограниченные возможности военной авиации и ПВО, сумела оттеснить противника на море, а также (не сразу, но всё же) делать небо более защищенным.

"Несмотря на мощный экономический, военный, в целом ресурсный потенциал, РФ забуксовала. И вынуждена была обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее – за беспилотниками, снарядами, ракетами. Понятно, что и Украина без помощи союзников (Запада и не только) вряд ли смогла бы обороняться так эффективно, как смогла", – акцентирует Влад Волошин.

По его мнению, главное в этой войне – не количество ресурсов, не тактика и стратегия времен советской армии, а упор на высокотехнологичные средства, обученность и мотивированность личного состава. Передовые методы ведения боевых действий ломают старые практики. Учебники по военной науке переписываются, подчеркивает эксперт.

"Российско-украинская война стала для всего мирового сообщества испытанием. Она глобализировалась. В ней, так или иначе, задействованы десятки государств. По сути, это сражение демократического и авторитарного миров, – отмечает собеседник "Комментариев". – И если мы не остановим агрессора, не разобьем его здесь и сейчас, война может выплеснуться за пределы Украины и России, став полноценной Третьей мировой ".

На данный момент нет сомнений, что российско-украинская война поляризовала мир, считает Влад Волошин. Четко очерчена новая "ось зла" (РФ, Иран, Северная Корея, Беларусь), которая поддерживает мировой терроризм. Противопоставляет свои "ценности" (тоталитаризм, деспотию, право силы вместо силы права) демократическим, условно западным (потому что демократия — это не только о Западе).

"Чтоб победить новую "ось зла", Украину нужно не просто поддерживать, а дать достаточно вооружений и боеприпасов для победы. Да и самому демократическому миру нужно вспомнить, что добро бывает с кулаками. И что лучше действовать на упреждение, чем снова и снова запоздало реагировать на удары авторитарного мира, – отмечает полковник. – Надеюсь, наши зарубежные партнеры осознали, что Путина и прочих агрессоров следует не просто сдерживать, но – уничтожать их режимы как можно скорее. Пока не стало поздно для всех. Пока не вспыхнул общемировой пожар. Думаю, Украина в этом году получит необходимые средства для освобождения своих территорий (что может занять определенное время). А мировое цивилизованное сообщество предпримет необходимые шаги для наказания обезумившего кремлевского режима и его союзников".

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