Что может сделать Украина для получения помощи: какие решения в итоге примут ЕС и США

В США демократы и республиканцы пытаются найти консенсус касательно миграционной политики, что откроет путь к принятию законопроекта о макрофинансовой помощи Украине. И, как уверяет президент Джо Байден, есть положительные подвижки. В свою очередь, в ЕС в рамках подготовки к саммиту Европейского совета (1 февраля), идет работа над тем, чтоб было принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро (по программе Ukraine Facility). О чем говорит происходящее? Какие решения, скорее всего, будут приняты Штатами и ЕС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Мы должны предпринять ряд шагов

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:

"Действительно, украинский премьер-министр заявил, что есть шансы на принятие позитивного для нас решения (в ракурсе выделение 50 млрд евро) во время саммита Евросовета, намеченного на 1 февраля. Но, чтоб сделать вероятность такого исхода более высокой, мы должны предпринять еще ряд шагов".

Во-первых, поясняет эксперт, должна состояться встреча нашего премьера Шмыгаля с его словацким коллегой Фицо. Тот поддерживает позицию Орбана по блокированию средств для Украины. И важно его переубедить.

Во-вторых, продолжает Александра Решмедилова, следует найти некий консенсус с венгерскими властями. На конец января анонсировалась встреча наших глав МИД Дмитрий Кулебы и Офиса президента Андрея Ермака с венгерским руководителем внешнеполитического ведомства Петером Сийярто. Нельзя исключать и очную встречу украинского президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Важно, чтоб не добавлялось число стран, которые станут выступать против общего решения. Но такие риски есть. Мы видим, что происходит на границах Украины с Румынией, с Польшей. Следует работать и в этом направлении", – считает аналитик.

Что касается США, отмечает она, то оттуда активно идут месседжи, что поддержка Украины (в том числе вооружениями) не будет ослабевать. Но вопрос голосования упирается в миграционную политику. И идет поиск консенсуса.

"Пока нельзя говорить, что оба решения по выделению помощи Украине – неотвратимы. Но вероятность позитивных новостей и из США, и из ЕС — достаточно высока", – констатирует Александра Решмедилова.

За выделение денег Украине в итоге проголосуют

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко, поясняя ситуацию с позицией Венгрии (против остальных 26 членов ЕС, которые пытались выделить нам 50 млрд евро еще в декабре), сравнил ее с тем, как кто-то менее влиятельный пытается шантажировать более влиятельного.

Да еще и прижмем так, что мало не покажется. И тут тот же Орбан понимает, что — перегнул. И что граждане его страны спросят с него, когда Венгрию накроют проблемы, — почему так? Так что, скорее всего, Венгрия перестанет бодаться со всем ЕС, – прогнозирует эксперт. – И включит задний ход. И Украина получит 50 млрд евро, решение о чем могло быть принято еще в декабре, если бы не орбановский игры". "Когда видит, что получается, — входит в раж. И начинает наглеть. Как та же Венгрия. В итоге это приводит к тому, что реально влиятельные европейские игроки дают понять — мы можем тут всё решать и без вас

Что касается США, продолжает Сергей Дойко, то Администрация Байдена, Сенат (который за демократами и где более вменяемые республиканцы, чем в Палате представителей) – четко дают понять, что будут поддерживать Украину.

"Но в той же Палате представителей, где большинство у республиканцев, не всё так просто. Потому что внутри Республиканской партии есть крыло новых консерваторов, которые адекватно воспринимают действительность. И понимают важность поддержки Украины, в том числе в ракурсе глобальной безопасности. А есть маленькая группа трампистов, протекционистов, во главе со спикером Джонсоном. Как пояснял мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, вопрос границы с Мексикой, действительно, важен для США. Сотни тысячи мексиканцев находятся в Штатах, многие — незаконно. И они фактически крадут у американцев рабочие места. Но, как отмечает Ванетик, любые действия в американской политике следует сейчас рассматривать в контексте выборов, намеченных на 5 ноября. И те же республиканцы, особенно трамписты, не могут себе позволить, чтоб демократы принимали те или иные решения спокойно. Им важно показать противодействие. Что они более эффективны. В любом ракурсе", – отмечает эксперт.

Он уверен, что за выделение денег Украине в итоге проголосуют. Но – в контексте укрепления американо-мексиканской границы. И именно на этом будут акцентировать республиканцы. Мол, смотрите, мы и Украине помогли, и решили важную для США внутреннюю задачу, поясняет Сергей Дойко.

"Так что, – констатирует он, – выделят нам деньги и США, и ЕС. К сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось. Но – выделят. Там, где главенствуют процедуры, демократия (неотделимая, увы, от бюрократии) – понимают важность поддержки Украины. И обязательно ориентируются на мнение общества. А если американское и европейское общества считают, что Украину надо поддерживать – будут это делать и политики с чиновниками коллективного Запада. Недаром там всё чаще говорят, что, если проиграет Украина, война придет к европейцам и американцам".

В Штатах и Европе идут избирательные процессы

По мнению эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, когда мы размышляем о том, какой будет поддержка Украины со стороны Запада, зачастую забываем о тех электоральных циклах, которые происходят в мире.

"Попытки Украины подготовить дорожную кату своих взаимоотношений с США, НАТО, ЕС, к сожалению, практически не учитывают избирательные процессы в Штатах и Европе. А суть в том, что процессы эти идут. И их логика отодвинула Украину на задний план, сделав, по сути, средством, с помощью которого та или иная политсила может набрать себе баллы или "минусануть" их у оппонента", – поясняет эксперт.

Любые заявления, которые сейчас делает тот же Белый дом – это тоже о внутренней политике, уверен он.

"Я не думаю, что те десятки миллиардов, которые заложены для Украины в большом плане помощи от байденовской Администрации, будут реализованы. Республиканцы заняли очень выгодную для себя во всех планах позицию. Одно их крыло критикует Байдена за недостаточную, с их точки зрения, поддержку Украины. А другое – за якобы слишком большую поддержку, тогда как нужно сосредотачивать внимание на внутренних вызовах, включая проблему с мигрантами. И то, и другое крыло уменьшают рейтинг Байдена, который выглядит для избирателей абсолютно невнятным", – отмечает Николай Мельник.

Что касается ситуации в ЕС, продолжает он, то, похоже, Вашингтон использовал все свои связи, чтоб переложить часть макрофинансовой помощи Украине на плечи европейских партнеров.

"Думаю, в итоге мы получим в этом году оговоренную помощь в полном объеме. Пусть не всё от США. Что-то от Европы, что-то в виде невозвратных кредитов от международных финансовых институций. Но – получим. Однако нужно думать уже и о 2025-м. И я боюсь, – признался эксперт, – что наша дипломатия снова будет догонять события вместо того, чтобы продуцировать некий перспективный план взаимодействия между Украиной и другими демократическими государствами здесь и сейчас. С учетом тех или иных избирательных процессов".

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