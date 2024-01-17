Теперь уговаривать придется не только Орбана: против помощи Украине еще одна страна ЕС

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение Венгрии ветировать предоставление Украине 50 миллиардов евро от Европейского Союза. С таким заявлением он выступил после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Фицо считает, что даже если Украина получит эту поддержку, через несколько лет ситуация в этой войне не изменится.
Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников
Также словацкий премьер повторил тезисы российской пропаганды о том, что западные партнеры якобы запретили украинским властям заключить перемирие в начале полномасштабной войны, потому что хотели получить "раненого русского медведя на тарелочке".
Роберт Фицо отметил, что Украине нужно помогать, но та помощь, которая ей оказывается тем способом, который выбрал ЕС, не имеет никакого эффекта.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются проволочки с принятием закона о многомиллиардной помощи Украине, который республиканцы увязали с ужесточением миграционного законодательства. При этом результаты соцопроса CBS News/YouGov показали, что для американцев в приоритете вопросы инфляции, границы с Мексикой и эмиграции. А войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных. О чем говорит происходящее в США? Как ситуация может развиваться дальше? Как это может отразиться на российско-украинской войне и глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 10:11
Опір корумпованому шахраю і його божим посіпакам, які розкошують під час війни набирає обертів.