Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение Венгрии ветировать предоставление Украине 50 миллиардов евро от Европейского Союза. С таким заявлением он выступил после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Фицо считает, что даже если Украина получит эту поддержку, через несколько лет ситуация в этой войне не изменится.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинулся вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится... Найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим — то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч погибших людей, которые находятся там", — сказал он.

Также словацкий премьер повторил тезисы российской пропаганды о том, что западные партнеры якобы запретили украинским властям заключить перемирие в начале полномасштабной войны, потому что хотели получить "раненого русского медведя на тарелочке".

Роберт Фицо отметил, что Украине нужно помогать, но та помощь, которая ей оказывается тем способом, который выбрал ЕС, не имеет никакого эффекта.

"Мы сейчас платим 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы накладываем на россиян санкции... как долго это должно продолжаться?", — добавил Фицо.

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