Действительно ли мир вошел в жесткое противостояние: почему счет идет на месяцы

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что представители западного мира должны осознавать – эпоха относительного мира и стабильности подошла к концу, начались непредсказуемые времена. А для противодействия глобальным угрозам нужны решительные меры. В том числе в ракурсе оказания помощи Украине в войне с Россией. Министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал западных партнеров готовиться к глобальной войне с РФ, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Готовы ли мировые лидеры делать больше, чтоб остановить растущее напряжение? Есть ли с их стороны понимание, что надо уничтожать диктаторские режимы, пока те не уничтожили мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Третья мировая война. Фото из открытых источников

Противостояние диктатур и демократий набирает обороты

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что система международного права и коллективной безопасности на сегодняшний день находится в плачевном состоянии.

войны между демократией и диктатурой", – призналась эксперт. "Можно констатировать, что правовые нормы и процедуры, установленные после Второй мировой войны, себя исчерпали. И создается впечатление, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны

По ее словам, у диктатур есть преимущество: они не обременены правовыми ограничениями в принятии решений, не подотчетны своему народу, их ресурсы (материальные и человеческие) сосредоточены в одних руках. И ими движет ресентимент – чувство враждебности по отношению к странам, которые они считают причиной своих бед и как следствие — желание отомстить и превзойти "врага".

В то же время современные демократии, поясняет политолог, находятся в плену у либеральных ценностей. Это свобода личности, права человека, толерантность, плюрализм, консенсусная модель принятия решений.

"Как следствие – демократии инертны, забюрократизированы, вынуждены чутко реагировать на настроения избирателей, до последнего искать компромиссы, даже с идеологическими врагами. В связи с этим на первый план выходит проблема эффективности режима. И ответ тут не в пользу демократий", – акцентирует Анна Малкина.

Мировые демократические лидеры, наверное, хотели бы сделать больше, чтобы остановить растущее напряжение, считает эксперт.

"Они понимают угрозу диктаторских режимов, особенно в случае их всеобъемлющего военно-технического союзничества. Однако ограничены рядом факторов", – поясняет политолог.

Во-первых, выборы.

"Это в диктатурах лидеры правят по тридцать и более лет, имеют большой запас хода и горизонт планирования на десятилетия. В демократиях лидеры зависят от настроений избирателей. Срок их пребывания у власти редко превосходит две каденции. Они связаны правовыми нормами и системой сдержек и противовесов, на которой построены демократические институты", – отмечает Анна Малкина.

Во-вторых, демократические лидеры всё еще пребывают в состоянии излишней самоуверенности.

"Геополитическое лидерство демократий в последние семьдесят лет создало иллюзию вечности такой конструкции. И это большая ошибка, – уверена политолог. – Запад действительно считает себя непобедимым и способным противостоять любой угрозе, если захочет. Но достаточно вспомнить "Киев за три дня" и последствия российской самоуверенности, чтобы понять, что самоуверенность демократий может очень больно рухнуть в случае практических действий".

В-третьих, не нужно забывать фактор ядерного оружия.

"Человечество накопило такое огромные количество смертоносного оружия, что на кону стоит само существование человека как биологического вида", – предупреждает эксперт. И предлагает вспомнить слова Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями".

Анна Малкина резюмирует:

"По состоянию на сейчас мир находится в состоянии жесткого противостояния двух полюсов: диктатур и демократий. Перспективы такого противостояния невозможно спрогнозировать. Неспособность демократий быстро реагировать на угрозы может быть компенсирована технологиями и научным прогрессом, которые всегда были отличительной чертой западной цивилизации (чем не могут похвастать диктатуры). К сожалению, научный прогресс в этом случае будет иметь ярко выраженный военный оттенок".

Лидерам демократических стран стоит максимально активизироваться

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Однозначного ответа на то, готов ли демократический мир к реальной битве с авторитарными (тоталитарными) державы, к сожалению, до сих пор нет. Хоть на протяжении последних десяти лет, с момента начала российско-украинской войны (а началась она в 2014-м – с захвата Крыма и части Донбасса), в мире вспыхнуло с десяток разного рода конфликтов".

По мнению эксперта, есть лидеры держав, члены правительств, которые уже поняли, что эпоха мира и процветания завершилась. И угрозы их нацбезопаности выросли в разы, по сравнению с первым десятилетием этого века.

"Яркий пример — Германия. Она приняла решение о значительном увеличении расходов на собственный сектор безопасности и обороны. Недавно увеличила почти вдвое помощь Украине (до почти 8 млрд евро). Но есть страны, которые живут словно в розовых очках. Те же Венгрия, Словакия. В определенной мере – и южно-европейские страны, которые мало что делают для помощи Украине в борьбе с российской агрессией. И практически ничего для улучшения собственной безопасности и обороны", – отмечает Вадим Трюхан.

По его мнению, особенно критично, что в США (лидер демократического мира) нет понимания того, что глобальная война практически неминуема.

"Особенно удивляет, что даже те смелые генералы (нередко — отставные), которые пытается обратить внимание своих властей на угрожающую ситуацию, почему-то прогнозируют, что новая мировая война может вспыхнуть через 3-7 лет. А на самом деле она может начаться уже в этом году", – считает экс-дипломат.

Факт поддержки Ираном террористических атак ХАМАСа и ливанской Хезболлы на Израиль, последние иранские удары по территории Ирака и Пакистана, израильские – по Сирии, британско-американские – по йеменским хуситам, набирающая обороты агрессивная риторика Северной Кореи показывают, что узел противостояния затягивается, охватывая всё большие территории, акцентирует Вадим Трюхан.

"Страны условной оси зла (Россия, Иран, Северная Корея, стоящий за ними Китай, который помогает этим изгоям ресурсно, а где-то, вероятно, и натравливая их на других), похоже, дозрели до глобализации всех имеющихся конфликтов. И приняли факт, что война (войны) – неизбежны. Недавние откровения российских представителей о том, что война против Украины не завершится, пока наша государственность не будет уничтожена (отличился экс-президент, замглавы Совбеза РФ Медведев) — это окончательное снятие масок. Нет уже риторики о "братских народах". Есть обезумившее государство-агрессор, которое вполне может стать причиной Третьей мировой войны", – резюмирует эксперт.

Так что, продолжает он, счет, похоже, идет на месяцы. И лидерам демократических стран стоит максимально активизироваться, повышая возможность защитить свои державы

"А приоритетом должна быть максимальная поддержка Украины. Чтоб разбить Россию здесь и сейчас. Ее военное поражение – фактически единственный шанс избежать глобальной войны", – уверен Вадим Трюхан.

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