Действительно ли мир уже в Третьей мировой войне: почему 2024-й станет годом больших угроз

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За неполные две недели нового года в мире, где и так полыхают российско-украинская война, а также война Израиля против ХАМАС (хоть и в меньшей стадии, чем ранее), накалился еще ряд точек. Так, Северная Корея обстреливает Южную, намекая на готовность к большой войне. А США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене – в ответ на бесчинства последних в Красном море. Фактически начинает сбываться один из рисков, обозначенных The Time в топ-угрозах 2024 года. А именно – расширение войны на Ближнем Востоке. Да и еще один риск (страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга – и действовать более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене) явно имеет место быть (те же северокорейские ракеты уже летят по Украине). Можно ли говорить, что мир уже – в Третьей мировой войне? Готова ли его демократическая часть, наконец, не просто признать факт наличия новой оси зла – но и начать совместные меры по ее уничтожению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Третья мировая война. Фото из открытых источников
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук считает, что мы уже в полноценной Третьей мировой.
Эксперт акцентирует, что открываются новые и новые театры военных действий. Где-то их удалось вовремя свернуть – как недавно, когда Венесуэла хотела напасать на Гайану. Где-то, увы, не удалось.
К сожалению, продолжает он, среди западных политиков не видно сейчас лидеров, способных стать новыми Тэтчер или Рейганом. И это – проблема.
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что рост региональных конфликтов является одной из стратегий России. Об этом, напоминает он, еще в прошлом году писали и Washington Post, и Bloomberg. Они подчеркивали, что США элементарно могут не вытянуть больше двух войн в разных точках мира.
По его словам, именно у берегов Йемена проходит одна из важнейших нефтяных артерий мира. Через Суэцкий канал танкерами перевозится нефть на нефтеперерабатывающие заводы Старого мира. А второй путь попадания нефти в Европу (нефтепровод через Сирию) не работает.
К сожалению, констатирует он, американские политики сейчас слишком вовлечены во внутреннюю борьбу. И того же Байдена сейчас фактически уничтожают с двух сторон. Одно крыло Республиканской партии кричит, что помощь Украине нужно сворачивает, другое — что помогать надо намного больше. И каждый находит свои аргументы.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Запад делает противоречивые заявления о войне в Украине: к чему склоняются США.
Обсуждения
Новости