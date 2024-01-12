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Действительно ли мир уже в Третьей мировой войне: почему 2024-й станет годом больших угроз

Западу всё сложнее делать вид, что вокруг все спокойно, мы подошли к фазе, когда требуются кардинальные решения

сегодня, 12:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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За неполные две недели нового года в мире, где и так полыхают российско-украинская война, а также война Израиля против ХАМАС (хоть и в меньшей стадии, чем ранее), накалился еще ряд точек. Так, Северная Корея обстреливает Южную, намекая на готовность к большой войнеА США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене – в ответ на бесчинства последних в Красном мореФактически начинает сбываться один из рисков, обозначенных The Time в топ-угрозах 2024 годаА именно – расширение войны на Ближнем Востоке. Да и еще один риск (страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга – и действовать более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене) явно имеет место быть (те же северокорейские ракеты уже летят по Украине). Можно ли говорить, что мир уже – в Третьей мировой войне? Готова ли его демократическая часть, наконец, не просто признать факт наличия новой оси зла – но и начать совместные меры по ее уничтожению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Действительно ли мир уже в Третьей мировой войне: почему 2024-й станет годом больших угроз

Третья мировая война. Фото из открытых источников

Открываются новые и новые театры военных действий

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук считает, что мы уже в полноценной Третьей мировой.

"Одни считают, что она началась с широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го. Другие – что точкой отчета стала российская агрессия против Грузии в августе 2008-го. Кто-то отправной точкой считает 2014-й, когда РФ оккупировала Крым и часть Донбасса, потом полезла в Сирию, а затем и полномасштабно вторглась в Украину".

Эксперт акцентирует, что открываются новые и новые театры военных действий. Где-то их удалось вовремя свернуть – как недавно, когда Венесуэла хотела напасать на ГайануГде-то, увы, не удалось.

"Всё чаще вспыхивают конфликты в Африке, с 2014-го стараниями РФ полыхает Европа (частью которой является Украина), с помощью Ирана и России вспыхнула война на Ближнем Востоке (Израиль-ХАМАСкуда теперь втягиваются и "Хезболла", и йеменские хуситы), в Азии вот-вот вновь столкнуться Кореи, либо Китай обрушится на ТайваньСытому-придремавшему Западу всё сложнее делать вид, что "в Багдаде всё спокойно". Мы подошли к фазе, когда требуются кардинальные решения", – подчеркивает Михаил Макарук.

К сожалению, продолжает он, среди западных политиков не видно сейчас лидеров, способных стать новыми Тэтчер или Рейганом. И это – проблема.

"Да и в целом западное общество стало падко на приманку популизма, как было в 20-х годах ХХ века. Правые партии рвутся к власти практически везде. Европейское, американское общества расслабились, стали менее ответственны за свои решения и действия. И это создает массу угроз для всего мира, – предупреждает эксперт. – Надеюсь, прозрение всё же наступит. Но каждый день промедления – это новые жертвы в Украине и не только".

На США оказывается беспрецедентное давление

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что рост региональных конфликтов является одной из стратегий России. Об этом, напоминает он, еще в прошлом году писали и Washington Post, и Bloomberg. Они подчеркивали, что США элементарно могут не вытянуть больше двух войн в разных точках мира.

"Как мы видим, сейчас количество таких точек увеличивается. К войне в Украине (в которой нам помогают Запад и его партнеры, а РФ – Иран, Северная Корея, Беларусь) с прошлой осени добавился израильско-хамасский конфликтк которому активно приобщаются другие группировки. Всё горячее становится ситуация между Северной и Южной Кореями. Не стоит списывать со счетов ТайваньИ отдельным вопросом стоит Йемен. Уничтожение хусидской оппозиции необходимо США, Великобритании, Франции, ряду других стран с точки зрения энергетической безопасности", – поясняет эксперт.

По его словам, именно у берегов Йемена проходит одна из важнейших нефтяных артерий мира. Через Суэцкий канал танкерами перевозится нефть на нефтеперерабатывающие заводы Старого мира. А второй путь попадания нефти в Европу (нефтепровод через Сирию) не работает.

"Так что касательно Йемена – тут больше экономический вопрос. А вот остальные горячие и потенциально горячие точки – это уже вопрос больше политический. Смогут ли США выдержать такое давление? Думаю, до президентских выборовнамеченных там на ноябрь, маловероятно, что помощь Украине резко вырастет или уменьшится. То же самое касается Израиля и других горячих точек мира", – прогнозирует Николай Мельник.

К сожалению, констатирует он, американские политики сейчас слишком вовлечены во внутреннюю борьбу. И того же Байдена сейчас фактически уничтожают с двух сторон. Одно крыло Республиканской партии кричит, что помощь Украине нужно сворачивает, другое — что помогать надо намного большеИ каждый находит свои аргументы.

"Так что до выборов надеяться на резку смену внешней политики США не следует, – считает эксперт. – А это означает, что 2024-й станет для Украины и мира в целом – годом больших угроз, новых вызовов. Надеюсь, наше политическое руководство это понимает – и готовится к преодолению всех кризисов без активного привлечения США".

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Источник: https://comments.ua/
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