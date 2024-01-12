Действительно ли мир уже в Третьей мировой войне: почему 2024-й станет годом больших угроз

За неполные две недели нового года в мире, где и так полыхают российско-украинская война, а также война Израиля против ХАМАС (хоть и в меньшей стадии, чем ранее), накалился еще ряд точек. Так, Северная Корея обстреливает Южную, намекая на готовность к большой войне. А США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене – в ответ на бесчинства последних в Красном море. Фактически начинает сбываться один из рисков, обозначенных The Time в топ-угрозах 2024 года. А именно – расширение войны на Ближнем Востоке. Да и еще один риск (страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга – и действовать более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене) явно имеет место быть (те же северокорейские ракеты уже летят по Украине). Можно ли говорить, что мир уже – в Третьей мировой войне? Готова ли его демократическая часть, наконец, не просто признать факт наличия новой оси зла – но и начать совместные меры по ее уничтожению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Третья мировая война. Фото из открытых источников

Открываются новые и новые театры военных действий

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук считает, что мы уже в полноценной Третьей мировой.

"Одни считают, что она началась с широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го. Другие – что точкой отчета стала российская агрессия против Грузии в августе 2008-го. Кто-то отправной точкой считает 2014-й, когда РФ оккупировала Крым и часть Донбасса, потом полезла в Сирию, а затем и полномасштабно вторглась в Украину".

Эксперт акцентирует, что открываются новые и новые театры военных действий. Где-то их удалось вовремя свернуть – как недавно, когда Венесуэла хотела напасать на Гайану. Где-то, увы, не удалось.

куда теперь втягиваются и "Хезболла", и йеменские хуситы), в Азии вот-вот вновь столкнуться Кореи, либо Китай обрушится на Тайвань Сытому-придремавшему Западу всё сложнее делать вид, что "в Багдаде всё спокойно". Мы подошли к фазе, когда требуются кардинальные решения", – подчеркивает Михаил Макарук. "Всё чаще вспыхивают конфликты в Африке, с 2014-го стараниями РФ полыхает Европа (частью которой является Украина), с помощью Ирана и России вспыхнула война на Ближнем Востоке ( Израиль-ХАМАС

К сожалению, продолжает он, среди западных политиков не видно сейчас лидеров, способных стать новыми Тэтчер или Рейганом. И это – проблема.

"Да и в целом западное общество стало падко на приманку популизма, как было в 20-х годах ХХ века. Правые партии рвутся к власти практически везде. Европейское, американское общества расслабились, стали менее ответственны за свои решения и действия. И это создает массу угроз для всего мира, – предупреждает эксперт. – Надеюсь, прозрение всё же наступит. Но каждый день промедления – это новые жертвы в Украине и не только".

На США оказывается беспрецедентное давление

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что рост региональных конфликтов является одной из стратегий России. Об этом, напоминает он, еще в прошлом году писали и Washington Post, и Bloomberg. Они подчеркивали, что США элементарно могут не вытянуть больше двух войн в разных точках мира.

к которому активно приобщаются другие группировки. Всё горячее становится ситуация между Северной и Южной Кореями. Не стоит списывать со счетов Тайвань И отдельным вопросом стоит Йемен. Уничтожение хусидской оппозиции необходимо США, Великобритании, Франции, ряду других стран с точки зрения энергетической безопасности", – поясняет эксперт. "Как мы видим, сейчас количество таких точек увеличивается. К войне в Украине (в которой нам помогают Запад и его партнеры, а РФ – Иран, Северная Корея, Беларусь) с прошлой осени добавился израильско-хамасский конфликт

По его словам, именно у берегов Йемена проходит одна из важнейших нефтяных артерий мира. Через Суэцкий канал танкерами перевозится нефть на нефтеперерабатывающие заводы Старого мира. А второй путь попадания нефти в Европу (нефтепровод через Сирию) не работает.

намеченных там на ноябрь, маловероятно, что помощь Украине резко вырастет или уменьшится. То же самое касается Израиля и других горячих точек мира", – прогнозирует Николай Мельник. "Так что касательно Йемена – тут больше экономический вопрос. А вот остальные горячие и потенциально горячие точки – это уже вопрос больше политический. Смогут ли США выдержать такое давление? Думаю, до президентских выборов

К сожалению, констатирует он, американские политики сейчас слишком вовлечены во внутреннюю борьбу. И того же Байдена сейчас фактически уничтожают с двух сторон. Одно крыло Республиканской партии кричит, что помощь Украине нужно сворачивает, другое — что помогать надо намного больше. И каждый находит свои аргументы.

надеяться на резку смену внешней политики США не следует, – считает эксперт. – А это означает, что 2024-й станет для Украины и мира в целом – годом больших угроз, новых вызовов. Надеюсь, наше политическое руководство это понимает – и готовится к преодолению всех кризисов без активного привлечения США". "Так что до выборов

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Запад делает противоречивые заявления о войне в Украине: к чему склоняются США.