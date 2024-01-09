Что происходит перед выборами на Тайване: может ли Китай начать большую войну

На Тайване 13 января пройдут выборы, результат которых может спровоцировать Китай (КНР) к нападению. А возможная война из-за Тайваня будет стоить мировой экономике 10% ВВП или около 10 трлн долл., пишет Bloomberg. Какие ожидания от тайваньских выборов? Действительно ли Китай может пойти в атаку? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тайвань. Фото из открытых источников

Китайская угроза является главным электоральным фактором

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что китайская угроза является главным электоральным фактором, который оказывает существенное влияние на ход предвыборной кампании на Тайване.

"В выборах принимают участие три кандидата: Лай Циндэ – от "зеленых" – Демократической прогрессивной партии, нынешний 64-летний вице-президент и бывший премьер, сторонник суверенного статуса Тайваня; Хоу Юй – от "синих" – националистической партии Гоминьдан, мэр Нового Тайбэя, бывший руководитель полиции, сторонник диалога с КНР; Ке Вэньчже – от "бирюзовых" – Тайваньской трудовой партии, 64-летний бывший мэр Тайбэя, популярный среди молодежи, студентов и "белых воротничков", называет рациональным или "научным" технократом", – объясняет эксперт.

Он обращает внимание, что главная риторика Лая Циндэ – обвинение Гоминьдана и его кандидата в уступчивости Пекину.

"Лай очень не нравится Пекину, потому что тот считает его "опасным сепаратистом" из-за прошлых фрагментов биографии, а также из-за кандидатки в вице-президенты в паре – Сяо Бихим – бывшей представительницы Тайваня в США. Она родилась в Японии и является активной поклонницей расширения признания острова на международной арене. Победа Лая может привести к большему взаимодействию Тайваня с США, что однозначно повысит уровень конфликтности с Китаем", – рассказывает Олег Постернак.

Гоминьдан, продолжает политтехнолог, находится в оппозиции, поэтому "прокачивает" тему, что победа Лая приведет к риску войны с Пекином.

"Его партия так и формирует платформу: эти выборы – выбор между войной и миром. И, конечно, Гоминьдан предлагает мир. Кандидат в вице-президенты в паре с Хоу – ведущий политических ток-шоу – давний и активный сторонник воссоединения Тайваня с Китаем", – подчеркивает эксперт.

По его словам, популярность Хоу как раз и увеличилась за последние месяцы из-за нагнетания страха потенциальной войны, связывающегося с продолжением мандата "зеленых".

Кэ Вэньчже обвиняет как "зеленых" – в "провоенной" позиции в отношении Китая, так и "синих" – за "слишком уважительное отношение" к КНР, позиционируя свою политическую силу как "третий путь", отмечает Олег Постернак.

Он считает, что непрактично было бы исключать существенное вмешательство Китая в избирательную кампанию на Тайване. Пекин, акцентирует эксперт, развернул кампании по дезинформации с целью дискредитации Лая Циндэ, а также использует экономические ограничения для давления на Тайбэй. До этого практика свидетельствовала, что вмешательство Пекина в выборы всегда приводило к противоположным результатам, однако всегда бывает впервые, подчеркивает руководитель Центра политической разведки.

"Что касается украинского интереса… Надеюсь, здесь все понятно: мы не заинтересованы в войне за Тайвань, поскольку это отвлечет ресурсы и внимание США. Поэтому, чисто теоретически, нас бы устроила победа Хоу Юи, который является сторонником стабилизационного курса и диалога с КНР, – объясняет Олег Постернак. – За последние недели Хоу Юи действительно сократил свое отставание от Лая Циндэ, однако голоса у первого активно отбирает Кэ Вэньчжэ – и это большая электоральная проблема".

Вероятность войны существует

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что основная опасность войны в Тайване исходит не от самого острова, не от планируемых там выборов, а от желания Китая объединиться с Тайванем не де-юре (как сейчас), а де-факто. Причем через военную силу.

"В то же время, Китай прекрасно понимает, что такой шаг испортит его отношения с Западом, от которого он очень зависит экономически, – подчеркивает политэксперт. – Так что война в Тайване возможна только, если Китай решит, что оно того стоит. Что следует действовать в лоб, окончательно ломая сформировавшееся после Второй мировой войны мироустройство и уже подточенное Россией".

При этом следует понимать, продолжает Сергей Таран, что Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения только с 13 государствами – членами ООН, причем далеко не ведущими (ни США, ни страны ЕС, ни Великобритания, ни Япония, ни Индия, Канада, ни Бразилия там не фигурируют). В большинстве своем мир признает, что де-юре Тайвань является частью Китая. При этом де-факто Тайвань ведет себя как независимое государство. Но это точно не повод для КНР атаковать, разрывая отношения не только с Западом, но и рядом других стран, считает эксперт.

"В то же время вероятность такой войны, безусловно, есть. Но экономические, политические, геополитические потери для КНР будут в разы больше "приобретения" в виде возвращения Тайваня де-факто", – констатирует Сергей Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай резко нарастил важные для ВПК поставки в Россию: о чем идет речь.



