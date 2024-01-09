Что происходит перед выборами на Тайване: может ли Китай начать большую войну

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Кравцев Сергей
На Тайване 13 января пройдут выборы, результат которых может спровоцировать Китай (КНР) к нападению. А возможная война из-за Тайваня будет стоить мировой экономике 10% ВВП или около 10 трлн долл., пишет Bloomberg. Какие ожидания от тайваньских выборов? Действительно ли Китай может пойти в атаку? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Тайвань. Фото из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что китайская угроза является главным электоральным фактором, который оказывает существенное влияние на ход предвыборной кампании на Тайване.
Он обращает внимание, что главная риторика Лая Циндэ – обвинение Гоминьдана и его кандидата в уступчивости Пекину.
Гоминьдан, продолжает политтехнолог, находится в оппозиции, поэтому "прокачивает" тему, что победа Лая приведет к риску войны с Пекином.
По его словам, популярность Хоу как раз и увеличилась за последние месяцы из-за нагнетания страха потенциальной войны, связывающегося с продолжением мандата "зеленых".
Кэ Вэньчже обвиняет как "зеленых" – в "провоенной" позиции в отношении Китая, так и "синих" – за "слишком уважительное отношение" к КНР, позиционируя свою политическую силу как "третий путь", отмечает Олег Постернак.
Он считает, что непрактично было бы исключать существенное вмешательство Китая в избирательную кампанию на Тайване. Пекин, акцентирует эксперт, развернул кампании по дезинформации с целью дискредитации Лая Циндэ, а также использует экономические ограничения для давления на Тайбэй. До этого практика свидетельствовала, что вмешательство Пекина в выборы всегда приводило к противоположным результатам, однако всегда бывает впервые, подчеркивает руководитель Центра политической разведки.
Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что основная опасность войны в Тайване исходит не от самого острова, не от планируемых там выборов, а от желания Китая объединиться с Тайванем не де-юре (как сейчас), а де-факто. Причем через военную силу.
При этом следует понимать, продолжает Сергей Таран, что Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения только с 13 государствами – членами ООН, причем далеко не ведущими (ни США, ни страны ЕС, ни Великобритания, ни Япония, ни Индия, Канада, ни Бразилия там не фигурируют). В большинстве своем мир признает, что де-юре Тайвань является частью Китая. При этом де-факто Тайвань ведет себя как независимое государство. Но это точно не повод для КНР атаковать, разрывая отношения не только с Западом, но и рядом других стран, считает эксперт.
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