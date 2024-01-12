США и Британия нанесли мощнейшие авиаудары по Йемену: подробности

США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".

Авиация. Фото: из открытых источников

Сообщается, что удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.

По информации СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносятся американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.

Официальный представитель Пентагона отметил, что США и Британия нанесли удары с воздушных, морских и подводных "платформ". Эти удары были направлены по радарам, объектам противовоздушной обороны, а также по местам хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.

Удары наносились по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.

Неназванный американский чиновник также отметил, что удары достигли своей цели. По его словам, удары по позициям хуситов в Йемене уже закончились, но США оставляют за собой право ответить, если угрозы продолжатся.

Стоит отметить, этому предшествовало то, что в ноябре прошлого года группировка хуситов в Йемене начала регулярно наносить удары по кораблям в Красном море. Так, в средине декабря британский эсминец сбил беспилотник, который пытался атаковать одно из гражданских суден.

На фоне участившихся ударов хуситов был созван Совбез ООН. Своим решением он потребовал от хуситов немедленного прекращения ударов по кораблям. В ООН также заявили, что эскалация ситуации в акватории Красного моря может привести к еще более серьезным последствиям.

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