КНДР выпустила снаряды в сторону Южной Кореи, людей пришлось эвакуировать: детали

Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов недалеко от южнокорейского пограничного острова Йонпйон у западного побережья полуострова. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи приказал жителям эвакуироваться в приюты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя округа.

КНДР выпустила по Южной Корее 200 артснарядов. Фото: из открытых источников

Он сообщил, что снаряды упали в море к югу от разграничительной линии между странами. В результате обстрелов не пострадали ни военные, ни гражданские.

Издание отмечает, что КНДР таким образом усиливает давление на Сеул после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что объединение с соседями невозможно, поскольку "Сеул объявил Пхеньян "главным врагом".

Как известно, граница между КНДР и Южной Кореей была проведена в одностороннем порядке силами под руководством США после Корейской войны. В ноябре 2010 года остров с населением около 2000 человек, в том числе сотни военнослужащих, подвергся первому нападению на южнокорейскую землю после окончания Корейской войны. Тогда Северная Корея обстреливала цели более часа, убив двух мирных жителей и двух морских пехотинцев. Было повреждено почти 300 зданий.

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