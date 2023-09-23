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США, Южная Корея и Япония договорились, как реагировать на угрозу сотрудничества РФ и КНДР

Запад беспокоит сотрудничество Москвы и Пхеньяна

сегодня, 12:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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США, Южная Корея и Япония всерьёз обеспокоены из-за военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

США, Южная Корея и Япония договорились, как реагировать на угрозу сотрудничества РФ и КНДР

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность из-за того, что Москва и Пхеньян публично подтверждают тесное сотрудничество в военной сфере. Больше всего вызывает беспокойство, если Россия и Северная Корея выйдут на новый уровень в вопросе торговли оружием, что существенно укрепит диктаторские режимы.


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Как говорится в материале, во время короткой встречи стороны договорились решительно реагировать на любые действия, которые будут угрожать региональной безопасности в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

В частности, Энтони Блинкен отдельно поднял вопрос возможности поставок Пхеньяном боеприпасов России на фоне снарядного голова российских войск в войне против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — после встречи утром, 13 сентября, на космодроме "Восточный", руководитель Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин начали переговоры. Учитывая, что ранее появились данные о том, что может быть заключена сделка по поставкам в РФ оружия из КНДР, встреча двух диктаторов имеет значение и в ракурсе продолжения российско-украинской войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит сближение Москвы и Пхеньяна, к чему может привести – и как на это реагировать Украине и демократическому миру.

Также издание "Комментарии" сообщало – что видит Запад в сближении РФ и КНДР – какое место отводится Украине.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fire-at-russian-oil-tank-ukrainian-forces-close-in-on-supply-road-into-key-battleground-zelenskyy-accuses-moscow-of-genocid-12541713?postid=6475096#liveblog-body
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