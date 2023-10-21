В эстонской разведке рассказали, сколько РФ сможет еще продолжать войну – как повлияет помощь КНДР

Россия еще далеко не исчерпала свой ресурс в вооружениях и имеет возможность как минимум год продолжать военные действия. У страны-агрессора еще есть четыре миллиона артиллерийских снарядов, которых хватит на год войны малой интенсивности. А тот факт, что еще 350 тысяч артиллерийских снарядов Россия собирается приобрести у Северной Кореи, говорит о том, что Путин планирует продолжать войну против Украины еще долго. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет "ERR".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В разведке Эстонии считают, что сейчас приоритет для россиян – иметь постоянное продвижение на участках фронта – Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. Хоть россияне и не рассказывают публично, что пошли в наступление, по факту это так и есть. И со временем давление будет лишь нарастать.

Кивисельг считает, что для российской армии очень важно, что отозвались союзники, представляющие другие диктаторские режимы. Те же самые 350 тысяч артиллерийских снарядов из КНДР очень сильно помогут России на поле боя.

В то же время в эстонском генштабе считают, что несмотря на возросшую активность российских войск, ВСУ могут также в ближайшее время прорвать оборону противника и выйти на оперативный простор.

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