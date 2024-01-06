Почему появилось предупреждение Зеленского о решающем 2024-м: к чему готовят украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января во время традиционного вечернего видеообращения отметил, что выдержать наступивший год – значит выдержать всю эту войну. Как расцениваете данное заявление? Действительно ли этот год станет во многом решающим и тяжелым? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Год будет тяжелым

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

У всех есть определенная усталость от войны. Кроме того, актуализировалась тема более эффективной и массовой мобилизации И этот вопрос откладывать бесконечно не получится. Плюс – имеем последствия не слишком дальновидного подхода к пропаганде. Когда ядро украинских медиа убедило общество, что мы чуть ли не победили совсем. А это далеко не так". "Действительно, 2024-й будет достаточно сложным. Произойдет (уже происходит) переконфигурация внешней помощи Украине

Как следствие, продолжает эксперт, любой негатив воспринимается как "зрада", потрясение. Ведь часть украинцев, живущая в тылу, считала – где-то кто-то воюет, враг дальше не пройдет, нас это не зацепит.

"А сейчас остро встали тема ротации, необходимости пополнения и так далее. Само собой, что такие общественные потрясения будут давать о себе знать весь этот год", – поясняет Игорь Тышкевич.

В свою очередь, РФ смогла наладить систему пополнения, рекрутинга, в том числе за счет заключенных, мигрантов, наемников из других стран. Это фактически та же мобилизация, но не заметная для обычных граждан, в отличие от той, что была осенью 2022-го, подчеркивает эксперт.

"Получается, что живой силы у противника на фронте всё больше. И он более готов к активным наступательным действиям. Так что Россия, конечно, попытается перехватить инициативу", – отмечает Игорь Тышкевич.

На этом же фоне, акцентирует он, мы имеем на внешнем поле отход от тезиса "поддержка Украины по определению" от наших партнеров — к более рациональному подходу. С вопросами "как долго это еще продлится?", "сколько это будет стоить? ". И так далее...

"Что логично, – считает эксперт. – Первый год мы прошли, можно сказать, на эмоциональной мобилизации. Когда мы апеллировали к ценностям, к тому, что более сильный противник напал на более слабого. В итоге получили поддержку. Но война затягивается. И у налогоплательщиков из наших стран-партнеров возникают логичные вопросы, которые я привел выше. Так что Украина должна дать ответы на то – зачем это нашим партнерам и что мы получим в результате. И весь этот процесс, понятно, сопровождается контраверсийными новостями и процессами, которые часть украинцев может воспринять как "зраду". Так что — естественно — этот год будет тяжелым. И нельзя исключать давления на Украину с призывами "заморозить" войну в какой-то определенный момент. Что также является одним из вероятных сценариев".

Зеленский хорошо ощущает настроения общества

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко поделился таким комментарием:

"Мы не можем знать, когда закончится война. В этом или в следующем, или еще позже. Но хорошо, что нам перестали обещать победу за две-три недели. Нас морально готовят к длительной и тяжелой войне. Нам стали больше показывать реальные проблемы, объективную ситуацию. Началась общественная дискуссия касательно этих самых проблем и того, как изменить ситуацию в лучшую сторону".

Мы видим, продолжает эксперт, большую дискуссию касательно законопроекта о мобилизации.

"Всё, действительно, указывает на то, что год будет сложнее, чем прошлый. Что помощи из-за рубежа мы получим меньше. И нас к этому, в том числе, на уровне центральной власти, готовят. И это хорошо", – считает Андрей Еременко.

Он напоминает, что Зеленский до того, как стать президентом был удачным шоуменом. И его бизнес развивался именно потому, что он отлично ощущал общество. И умел шутками, а также лирическими нотками пронимать это самое общество до глубины души. На чём и выиграл выборы.

"Он и теперь продолжает чувствовать общество, – отмечает эксперт. – И то, что Зеленский, даже будучи президентом, не окончательно оторвался от реальности – тоже хорошо. Так что и его обсуждаемого сейчас заявление воспринимаю достаточно позитивно".

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