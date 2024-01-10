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Ким Чен Ын намекнул, что готов к большой войне с Южной Кореей

Ким Чен Ын пригрозил превратить Южную Корею в пепел

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал работу главных военных заводов страны и сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Южной Кореи, в частности заверял, что в случае конфронтации превратит ее в пепел. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын намекнул, что готов к большой войне с Южной Кореей

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын посещал военные заводи в течении двух дней − 8 и 9 января − и "выразил большое удовлетворение" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшими вооружениями".

Но при этом лидер КНДР подчеркнул, что нужно "постоянно активно ускорять неустанное увеличение производительности", выпускать больше вооружений и боевой техники.

По словам Ким Чен Ына, "нужно наладить экономико-организационную работу и руководство производством, чтобы превратить нынешний год в год, когда произойдут великие перемены в ускорении подготовки страны к войне".                                                                                             

В своих спичах он охарактеризовал Республику Корея как "самое враждебное государство для КНДР", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

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Также издание "Комментарии" сообщало - у Зеленского отреагировали на ожесточенные удары России ракетами из КНДР.




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