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У Зеленского отреагировали на удары России ракетами из КНДР

На Банковой отметили важность создать действенный союз стран-партнеров Украины, который поставит точку в существовании "Оси зла" XXI века

сегодня, 14:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Никогда в истории "Ось зла" еще не была столь очевидной, маски окончательно сняты. Как передает портал "Комментарии", так советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о применении Россией против Украины ракет, переданных Северной Кореей.

У Зеленского отреагировали на удары России ракетами из КНДР

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Никакой маскировки уже не существует... РФ в рамках своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из... Северной Кореи. Маски окончательно сняты", — отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию". Теперь он бьет по украинцам ракетами, полученными из государства, где граждан морят в концлагерях: за незарегистрированное радио, разговор с туристом, за просмотр сериалов. 

"Еще никогда в истории классическая "Ось зла" не имела вида столь очевидного, карикатурно преступного: Россия – Иран – Северная Корея. Режим (РФ), который мастит одежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНДР), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран), которые вешают людей за другую сексуальную ориентацию", — написал советник главы ОП. 

В то же время он отметил способность мира противостоять этой оси. Вопрос все еще заключается в том, смогут ли силы добра, проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании "оси зла" XXI века.

Читайте также на портале "Комментарии" — КНДР выпустила снаряды в сторону Южной Кореи, людей пришлось эвакуировать: детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – снова повторяется история: как цивилизованному миру остановить новую "ось зла".




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/217
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Вісь Зла Україна Білорусь Ізраїль Росія КНДР! І всюди нацистські карлики - з культом особи і в оточенні наближеної мерзоти, керують.


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