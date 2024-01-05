У Зеленского отреагировали на удары России ракетами из КНДР

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Кравцев Сергей
Никогда в истории "Ось зла" еще не была столь очевидной, маски окончательно сняты. Как передает портал "Комментарии", так советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о применении Россией против Украины ракет, переданных Северной Кореей.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию". Теперь он бьет по украинцам ракетами, полученными из государства, где граждан морят в концлагерях: за незарегистрированное радио, разговор с туристом, за просмотр сериалов.
В то же время он отметил способность мира противостоять этой оси. Вопрос все еще заключается в том, смогут ли силы добра, проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании "оси зла" XXI века.
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Также издание "Комментарии" сообщало – снова повторяется история: как цивилизованному миру остановить новую "ось зла".
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Ігор
сегодня, 14:59
Вісь Зла Україна Білорусь Ізраїль Росія КНДР! І всюди нацистські карлики - з культом особи і в оточенні наближеної мерзоти, керують.