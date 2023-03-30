Снова повторяется история: как цивилизованному миру остановить новую «ось зла»

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет. По его словам, поддержка Украины в защите ее суверенитета – это борьба не только в интересах Украины, но и в интересах США, чтобы защитить систему, которая "предотвращала войну великих государств последние восемь десятилетий". Действительно ли мы видим формирование новой "оси зла"? Что демократический мир может (должен) этому противопоставить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Как Западу разрушить новую ось зла. Фото: из открытых источников

Чтобы сдержать формирование новой опасной "оси", концентрировать усилия следует именно на Китае

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

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"Как в свое время страны "оси" (агрессивный военный и экономический союз Германии, а также Италии, Японии и ряда других государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция), так и нынешняя "ось зла" в виде Китая, России, Ирана и тех, кто к ним примыкает (те же Северная Корея, Беларусь) представляют глобальную угрозу всему миру. При этом, в нынешней конструкции просматривается явное доминирование Китая. В результате войны против Украины, Россия существенно ослабла в военном, экономическом плане. При этом она еще имеет серьезный потенциал. Но без китайской помощи не выстоит. Ну, а Пекин готов помогать Москве, но на своих условиях. И точно не даст ей в военном плане стать сильнее себя. То же самое касается Ирана, которому КНР готов помогать на своих условиях".

Эксперт напоминает, что недавно в Пекине подписана трехсторонняя декларация между Саудовской Аравией, Ираном и Китаем, где последний, фактически, стал арбитром процессов на Ближнем Востоке. Это, по его мнению, указывает на то, что противостояние между странами Ближнего Востока может быть контролированным со стороны КНР.

"Что касается расширения территориальных претензий или экономической экспансии Китая на Ближний Восток, это выглядит довольно сомнительно с точки зрения серьезных перспектив. Но следует понимать, что КНР, используя нестабильную ситуацию в том или ином регионе, пытается улучшить свой ресурсный потенциал, закупая те же нефть и газ по дешевой цене", – поясняет Валерий Клочок.

Он акцентирует, что с приходом Си Цзиньпиня на третий срок, политика Китая существенно откорректировалась. Сделан серьезный упор на рост экономической мощи. При этом зазвучали и грозные военные заявления.

"Впрочем, наблюдая за войной России против Украины, китайские власти поняли, что их военная компонента не настолько сильна, чтобы атаковать тот же Тайвань (как бы возвращая свои территории), за который точно вступятся США. В случае начала такой войны, КНР точно будет существенно уступать оппонентам в военных технологиях. И китайское количественное вооружение станет проигрывать качественному западному на поле боя. Потому Китаю нужна своеобразная передышка, чтобы усилить экономическую мощь. И при декоративной либерализации – бросить силы на рост ВПК. Параллельно усиливая свое влияние в Юго-Восточной и Центральной Азии. Где он уже получил сопротивление в виде оборонного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). И пока точно не просматривается перспектив вступления КНР в НАТО, что значительно снизило бы риски глобальной безопасности", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, чтобы сдержать формирование новой опасной "оси", концентрировать усилия следует именно на Китае.

"Важно усиление санкционной политики параллельно с пропагандированием демократических ценностей непосредственно в КНР. Следует разделить китайскую диктатуру и китайский народ. Это — не одно и то же, – отмечает Валерий Клочок. – Народ КНР хочет жить свободно. В том же Синьцзян-Уйгурском автономном районе власти Китая фактически проводят геноцид уйгуров. Это свидетельствует о том, что далеко не все воспринимают Компартию Китая. И Западу следует думать, каким образом поддерживать ростки демократии в КНР. В том числе, используя Тайвань. Это – стратегически важный, но сложный вопрос. И отрабатывать его следует в разных концепциях. Используя внешнеэкономические связи Китая, санкционную политику, влияние на другие страны. Если дать КНР создать для начала даже экономический союз с РФ, Индией, рядом стран Центральной Азии, это может создать в будущем опасность возникновения соответствующего военно-политического блока со всеми вытекающими угрозами".

Западная цивилизация должна как можно скорее принять на институциональном уровне Украину в свои ряды – это укрепит ее восточный фланг

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов отмечает, что 30 лет назад в результате распада Советского Союза ряд мыслителей и обозревателей из стран Запада находились в заблуждении по поводу окончательной победы ценностей демократического мира.

"Россия задекларировала либерализацию, и многие на Западе были готовы принять ее способность измениться на веру. Пожалуй, наиболее полное выражение это мировоззрение нашло в концепции американского историка и философа Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории". Под концом истории он подразумевал принятие либеральной модели государственного устройства большинством стран мира и завершение противостояния систем. Как видим, еще при жизни философа реальность полностью опровергла его ранние труды. Недаром сегодня Фукуяма уделяет большое внимание войне в Украине в своей публицистике и называет нашу страну местом, где проверяется прочность и решается судьба западной цивилизации. И в этом вопросе Фукуяма прав", – считает эксперт.

По его словам, сегодня демократический мир должен противопоставить "оси авторитарных режимов" единство и приверженность ценностям евроатлантической цивилизации.

"Ряд организаций, измеряющих индекс демократии государственной власти в разных странах, фиксируют тренд на ослабление демократических институций и усиление авторитаристских тенденций. Это характерно для всего мира, – уточняет Сергей Стуканов. – И на этом фоне единство демократического мира так же важно, как и во времена Холодной войны. Слабость демократических стран усилит авторитарные режимы и станет сигналом для стран с шаткой системой, что демократии "не работают". Ключевым местом, где испытывается способность демократического мира, является Украина. Поэтому российско-украинская война – это не вопрос России и Украины. Это вопрос будущего всей евроатлантической цивилизации".

Китай, очевидно, будет усиливаться в течение следующих лет и, возможно, десятилетий – и сплачивать вокруг себя авторитарные режимы, прогнозирует эксперт.

"Западная цивилизация должна как можно скорее принять на институциональном уровне Украину в свои ряды (членство в ЕС и НАТО) – это укрепит ее восточный фланг. Поэтому задача на ближайшие 5-7 лет – победить в войне (потому что это война не только Украины, но и Европы и США) и завершить процесс украинской европейской и евроатлантической цивилизации", – резюмирует Сергей Стуканов.

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