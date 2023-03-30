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В США назвали три страны, которые на протяжении многих лет будут создавать проблемы для мира

Геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочном плане является Китай

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

На протяжении многих лет мировая безопасность будет иметь множество проблем и новых вызовов, которые будут создавать три государства. Речь идет о России, Китае и Иране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время слушаний по оборонному бюджету на 2024 финансовый год в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет "Голос Арерики".

В США назвали три страны, которые на протяжении многих лет будут создавать проблемы для мира

Генерал Марк Милли. Фото: из открытых источников

Марк Милли подчеркнул, что его лично не может не настораживать тесная связь между Москвой и Пекином.


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"Мы видим, что они сближаются. Я бы не назвал это настоящим альянсом в буквальном смысле этого слова, но мы видим, как они сближаются, и Иран является третьим. Таким образом, я думаю, что эти три страны вместе будут создавать проблемы на протяжении многих лет, особенно Россия и Китай из-за их возможностей", – объяснил Милли. 

По его мнению, у Китая и России существуют средства, чтобы угрожать интересам США.

"Войны между большими державами не было последние 80 лет в значительной степени из-за правил, введенных после Второй мировой войны, и возможностей Вооруженных сил Соединенных Штатов вместе с нашими союзниками и партнерами. Мы должны оставаться самой могущественной страной, если хотим продолжать удерживать большую державу", – продолжил он.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США, геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочном плане является Китай. Он также выразил обеспокоенность ядерной программой Пекина.

"Мы, вероятно, не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, запретить или уничтожить китайскую программу ядерного развития, которую они запланировали на следующие 10-20 лет. Они собираются сделать это по собственному плану. Очень мало рычагов внешнего воздействия, чтобы предотвратить это. Могут быть какие-то экономические рычаги воздействия. Это могут быть другие вещи в мире разведки", – подчеркнул генерал. 

Он уточнил, что цель Китая – догнать и превзойти Штаты в военном плане, и это "действительно тревожно". Соединенным Штатам придется "не только идти в ногу, но и опережать, и это обеспечит мир".

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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/milli_sluhannia-budjet-zagroza/7027431.html?nocache=1
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