В США назвали три страны, которые на протяжении многих лет будут создавать проблемы для мира

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Кравцев Сергей
На протяжении многих лет мировая безопасность будет иметь множество проблем и новых вызовов, которые будут создавать три государства. Речь идет о России, Китае и Иране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время слушаний по оборонному бюджету на 2024 финансовый год в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет "Голос Арерики".
Генерал Марк Милли. Фото: из открытых источников
Марк Милли подчеркнул, что его лично не может не настораживать тесная связь между Москвой и Пекином.
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По его мнению, у Китая и России существуют средства, чтобы угрожать интересам США.
По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США, геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочном плане является Китай. Он также выразил обеспокоенность ядерной программой Пекина.
Он уточнил, что цель Китая – догнать и превзойти Штаты в военном плане, и это "действительно тревожно". Соединенным Штатам придется "не только идти в ногу, но и опережать, и это обеспечит мир".
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