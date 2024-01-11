Почему Запад делает противоречивые заявления о войне в Украине: к чему склоняются США

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина и Россия якобы готовы начать мирные переговоры по окончанию войны. Мол, он увидел "важные сигналы" от обеих стран. Однако массированные ракетные обстрелы, которые за две недели уже трижды накрыли Украину, говорят совсем о другом. И те же представители Германии, а также Великобритании, призывают усилить поддержку Украины. Параллельно с этим появилась информация Bloomberg, что представители США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского уточнить план ведения войны. И будет это уже на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Сам Зеленский 10 декабря во время визита в Литву заверил, что украинские войска будут двигаться на фронте, потому что просто стоять нет смысла, ибо это позволит России восстановить свою военную мощь. О чем говорит такой разнобой заявлений? Что происходит сейчас на международной арене в ракурсе осмысления российско-украинской войны и ее влияния на мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Хаотизация произошла из-за позиции США

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан так комментирует происходящее:

Причем эта пауза возникла неожиданно, была вынужденной. Пояснялась внутренними проблемами в Штатах. А именно – борьбой трампистского крыла за доминирующее влияние в Республиканской партии. На фоне подготовки к праймериз (внутрипартийным выборам кандидата в президенты)". "К сожалению, мы имеем дело с хаотизацией отношения демократического мира к войне в Украине. А хаотизация эта произошла из-за того, что США взяли паузу в вопросе поддержки Украины

Эксперт обращает внимание на появление информации о том, что республиканцы подготовили план победы для Украины. За подписями трех глав ключевых Комитетов в Конгрессе.

По его мнению, это говорит о том, что Республиканская партия пытается перехватить инициативу у Демократической, напомнив о США как о лидере демократического мира.

"Фактически речь о том, что во многом стараниями республиканцев развалился СССР в конце 80-х, начале 90-х (заслуга представителя этой партии – Рейгана – на посту президента). А сейчас они могут развалить новую империю зла – СССР 2.0, чем, фактически, стала РФ. Тем самым показав силу республиканцев внутри Штатов, а Штатов – на международной арене. Потому, думаю, стоит спокойно относиться к некой хаотизации заявлений. Эта эра вскоре закончится", – прогнозирует Вадим Трюхан.

И закончится она, предполагает эксперт, одобрением нового – более амбициозного – пакета помощи Украине в Конгрессе. И утверждением серьезных решений на уровне Брюсселя и ведущих столиц Европы (ЕС и Британия).

"Всё идет к тому, что откроется второе дыхание в вопросе обеспечения помощи Украине для победы над российским агрессором", – считает экс-дипломат.

В Штатах есть четкая позиция, что этот геноцид надо прекращать

По мнению телеведущего, медиаэксперта, политического обозревателя Сергея Дойко, когда на таком высоком уровне европейских топ-чиновников ведутся разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы, значит, такие подходы имеют место.

"И какие бы противоречивые подходы не озвучивались, сама такая линия явно есть. Как в США, так и в Европе. Не уверен, что Запад устал от этой войны. Он не может априори устать от того, что идет фактически уничтожение украинской нации со стороны агрессора, обладающего намного большими ресурсами, чем жертва нападения. Но склонен допускать, что США и Европа, актуализировали тему переговоров, потому что напрочь не понимают целей, которые преследует РФ. А она и сама не знает. Вся эта туфта от денацификации, демилитаризации уже не воспринимается никем. И Запад, возможно, хотел бы понимать – на что реально рассчитывает Кремль в этой войне. Которую РФ якобы ведет против НАТО, но на территории Украины, которая не является членом Альянса", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что в общении с адвокатом, политстратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком, поинтересовался у того – как американские аналитики видят 2024-й.

И это уже мощный шаг, – уверен Сергей Дойко. – Если удастся его согласовать на всех уровнях, мы получим серьезные средства, а страна-агрессор – серьезный повод для головной боли". "По словам Ванетика, в Штатах есть четкая позиция, что этот геноцид надо прекращать. Горячую стадию войны – останавливать как можно скорее. Он общается с нынешними политиками, с экс-политиками. Практически все говорят о необходимости "заморозки". А потом – добивать РФ различными инструментами. Как в свое время добили СССР. Усиливать международную коалицию против страны-агрессора. Делать санкции невыносимыми для РФ. Та научилась обходить что-то, что-то производить. А санкции должны долбать так, чтоб России было больно на всех уровнях. Появилась новость, что Белый дом поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

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