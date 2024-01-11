Украина и Россия готовы к мирным переговорам: в Италии назвали "важные сигналы"

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина и Россия готовы начать мирные переговоры по окончанию войны. По словам итальянского министра, он увидел "важные сигналы" от обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников

Крозетто заявил, что Украина не смогла получить успешный результат во время контрнаступления в 2023 году, поэтому на ситуацию нужно смотреть под другим углом.

"С этой точки зрения… кажется, что пришло время для резкой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что с обеих сторон поступает ряд важных сигналов", – утверждает Крозетто.

Глава Минобороны Италии считает, что Путин якобы готов идти на переговоры, а Россия демонстрирует защиту экономики от внешних влияний, в то время как у Украины ухудшается позиция.

"Все это необходимо учитывать на пути к переговорам с целью прекращения конфликта и дальнейшего процесса нормализации отношений не только с Украиной, но и с западными странами", — сказал Гвидо Крозетто.

Несмотря на такие заявления, Крозетто заявил, что мирные переговоры об окончании войны должны учесть тот факт, что Россия совершила военную агрессию против Украины, а полная территориальная сохранность Украины остается целью международного сообщества.

Отметим, что Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам, однако Украина должна учесть "новые реалии". По словам Путина, под этими реалиями подразумевается отдать оккупированные украинские территории России. Владимир Зеленский также не отрицает возможность мирных переговоров в будущем. Президент пояснил, что Украина разрабатывает "формулу мира" в сотрудничестве с международным сообществом, которую затем передадут России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на секретную встречу Украины по вопросу окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что эксперт дал прогноз на войну в Украине и указал на ключевые факторы, которые могут привести к ее концу в 2024 году.