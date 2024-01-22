Почему санкции против РФ оказались беззубыми: что сделать, чтобы ситуация изменилась

Несмотря на введение множества санкций, Россия, спустя почти два года с полномасштабного вторжения в Украину и около десяти лет собственно войны, продолжает иметь возможности для агрессии. Европейский Союз занят подготовкой нового пакета ограничений. А портал "Комментарии" – сбором экспертных мнений касательно того, как сделать санкции более эффективными.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Россия не испытывает особых финансовых проблем

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что рубить надо под корень.

Напомню, что антироссийские санкции за агрессивные действия против Украины начали вводиться с 2014 года. Но выглядели они откровенно издевательски. Мизерные ограничения за захват Крыма, за оккупацию части Донбасса и развязывание там гибридной войны. Фактическая безнаказанность лишь подтолкнула Россию к новой – уже откровенной – агрессии. И новые санкции, увы, также оказались не столь жесткими, как должны были быть", – поясняет эксперт. "Как бы мы не хотели, сколько бы друг другу не рассказывали об эффективности санкций – они таковыми не являются

В итоге, продолжает он, РФ сумела стабилизировать свою экономику. И имеет огромный приток ресурса, прежде всего, за счет продажи нефти и нефтепродуктов.

"Почти год не вводился потолок цен на нефть. Это дало возможность Кремлю серьезно заработать. И даже нынешние ограничения – это не тотальное эмбарго. А следовало вводить именно такое. Как следствие, страна-агрессор небывалыми темпами торгует с Китаем и Индией, создала теневой флот, покупая танкеры, в том числе, в странах Запада. Были проложены новые маршруты. А торговля углеводородами дает РФ бесконечную подпитку для продолжения войны, – акцентирует Андрей Сенченко. – К сожалению, двойная мораль (когда выгода от торговли превалирует над демократическими ценностями) наших партнеров привела к тому, что Россия не испытывает особых финансовых проблем".

Но нельзя всё оставлять как есть, уверен эксперт. По его мнению, следует жесточайшим образом, вплоть до уголовного преследования, наказывать всех (в том числе на Западе), кто позволяет РФ получать разнообразные компоненты (включая электронику) для производства оружия.

Следует усиливать их по той ее части, которая работает на экспорт. Делать такие действия системными и неожиданными с точки зрения места приложения наших усилий". "Надо также максимально закручивать гайки касательно стран, которые достаточно открыто или вовсе открыто помогают России, – считает Андрей Сенченко. – Правильным направлением стали участившиеся украинские удары по российской инфраструктуре

Очень важна солидарная позиция ЕС

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает так:

РФ и Индией. Но может повлиять на торговлю со странами ЕС". "Европа не может сильно повлиять на торговлю нефтью между РФ и Китаем

Эксперт отмечает, что ряд европейских стран увеличили закупку российского сжиженного природного газа (СПГ). Также начались активные разговоры о необходимости продолжения транзита российского газа через Украину и после 2024 года (по истечению нынешнего контракта).

"И тут очень важна солидарная позиция ЕС – ввести санкции на российский газ для Евросоюза", – подчеркивает Сергей Макогон.

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