Президент Финляндии отреагировал на атаку Украины по российскому заводу "Новатек" на побережье Финского залива

Президент Финляндии Саули Ниинисто считает, что атаки украинских дронов по российским территориям не представляют угрозы для его страны. Также финский лидер поддержал решение правительства закрыть границу с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.



Президент Финляндии Саули Ниинисто. Фото из открытых источников

РосСМИ заявили, что пожар на российском газовом терминале "Новатек" на побережье Финского залива вызвали два украинских дрона. Впоследствии атаки российская компания заявила об остановке работы завода. Из-за инцидента в относительной близости к Финляндии журналисты спросили Ниинисто, представляют ли такие случаи угрозу для страны.

"Я не считаю это большой угрозой для Финляндии. Это показывает изменения в ведении войны. Украина отвечает на атаки, так же, как Россия нападает на Украину", — сказал Саули Ниинисто и добавил, что на территорию Финляндии "никто дронов не посылал".

Финский лидер подчеркнул, что не видит усталости от войны у европейских стран и добавил, что вопрос поддержки Украины в том, достаточно ли партнеры предоставляют и производят оружие для Украины.

Президент Финляндии также прокомментировал закрытие границ с РФ. По мнению Саули Ниинисти, это правильное решение не открывать их для россиян. По его словам, многие люди, которые пересекают границу со стороны РФ в Финляндию, являются "пешками России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финны показывают рекордно негативное отношение к России.

Также "Комментарии" писали о русскоязычных в Финляндии, которые провели митинг в поддержку правительства, чтобы продлить срок закрытия границы с Россией. Свое решение они объясняют необходимостью создания безопасных условий в Финляндии.











