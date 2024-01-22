logo

BTC/USD

40851.90

ETH/USD

2401.83

LTC/USD

71.13

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Президент Финляндии отреагировал на атаку Украины по российскому заводу "Новатек" на побережье Финского залива
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Финляндии отреагировал на атаку Украины по российскому заводу "Новатек" на побережье Финского залива

Финского президента спросили, существует ли угроза для Финляндии из-за атак Украины по России вблизи их границы.

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Финляндии Саули Ниинисто считает, что атаки украинских дронов по российским территориям не представляют угрозы для его страны. Также финский лидер поддержал решение правительства закрыть границу с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Президент Финляндии отреагировал на атаку Украины по российскому заводу "Новатек" на побережье Финского залива

Президент Финляндии Саули Ниинисто. Фото из открытых источников

РосСМИ заявили, что пожар на российском газовом терминале "Новатек" на побережье Финского залива вызвали два украинских дрона. Впоследствии атаки российская компания заявила об остановке работы завода. Из-за инцидента в относительной близости к Финляндии журналисты спросили Ниинисто, представляют ли такие случаи угрозу для страны.

"Я не считаю это большой угрозой для Финляндии. Это показывает изменения в ведении войны. Украина отвечает на атаки, так же, как Россия нападает на Украину", — сказал Саули Ниинисто и добавил, что на территорию Финляндии "никто дронов не посылал".

Финский лидер подчеркнул, что не видит усталости от войны у европейских стран и добавил, что вопрос поддержки Украины в том, достаточно ли партнеры предоставляют и производят оружие для Украины.

Президент Финляндии также прокомментировал закрытие границ с РФ. По мнению Саули Ниинисти, это правильное решение не открывать их для россиян. По его словам, многие люди, которые пересекают границу со стороны РФ в Финляндию, являются "пешками России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финны показывают рекордно негативное отношение к России.

Также "Комментарии" писали о русскоязычных в Финляндии, которые провели митинг в поддержку правительства, чтобы продлить срок закрытия границы с Россией. Свое решение они объясняют необходимостью создания безопасных условий в Финляндии.






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yle.fi/a/74-20070498/64-3-204151
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости