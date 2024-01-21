Действительно ли РФ теряет свой доход от нефти из-за санкций: может ли Запад ударить еще больнее

Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить к 24 февраля – второй годовщине вторжения России в Украину. Между тем, известно, что РФ стала главным поставщиком нефти в Китай, увеличивает разработки новых скважин, да и в принципе, согласно данным Global Wealth Report, богатеет, несмотря на войну. Реально ли сделать экономические санкции более эффективными? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Следует и дальше "цементировать" ценовой потолок на нефть

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман уверяет, что информация о том, будто Россия якобы богатеет на фоне войны – абсолютно неверна.

"На самом деле, страна-агрессор завершила прошлый год с дефицитом бюджета в три триллиона рублей. А совокупный экспорт страны-агрессора в 2023-м упал на 30% (до 422 млрд долларов, по данным российского Минфина). В первую очередь – из-за уменьшения цены на нефть, снижения объемов поставок газа, нефтепродуктов и так далее", – поясняет эксперт.

По его словам, не так важно, что Россия стала наибольшим поставщиком нефти в Китай. Суть в том, что нефть ей приходится продавать ниже 60 долларов за баррель (при себестоимости в 40-45 долларов). И это сильно бьет по притоку валюты в страну-агрессора.

"Китай и Индия, безусловно, продолжает спасать Россию, скупая ее ресурсы, в том числе энергетические, по демпинговым ценам. Потому что им это выгодно. А вот самой РФ – точно не выгодно. Безусловно, следует и дальше "цементировать" ценовой потолок на нефть, составляющий сейчас 60 долларов. Делать так, чтоб этот "потолок" не подтекал. Вводить вторичные санкции, делать невозможным нормальное функционирование "теневого флота", его заход в территориальные воды стран G7 и ЕС. А как только получится в достаточной мере "зацементировать" этот ценовой предел, его следует постепенно снижать. Максимально приближать к себестоимости. Чтоб российская нефть поступала на мировой рынок в еще больших объемах (при снижении цены придется продавать больше, чтоб получить хоть столько же, как раньше), а вот доходов от этого Россия почти не имела. И это значительно ударит по ее возможностям продолжать военные действия", – констатирует Олег Гетман.

Внутренний запас прочности экономики России небезграничен

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран акцентирует, что экономические санкции – один из способов воздействия на РФ, которые ее ослабляют.

"Внутренний запас прочности экономики России небезграничен, как и возможности Китайской Народной Республики (КНР), экономику которой в 2024 году ожидает охлаждение. Поэтому санкционное давление должно быть продлено", – считает эксперт.

По его мнению, будущее – за улучшением санкций по ценовому потолку продажи нефти, а также по наказанию тех, кто помогает России обходить санкции.

"Также результаты даст розыск и конфискация так называемых неофициальных фондов РФ, с помощью которых она сейчас обходит санкции, – отмечает Виталий Шапран. – Продолжение санкционного давления важно для того, чтобы страна-агрессор не смогла быстрыми темпами восстанавливать свою армию и ВПК".

Санкции оказались недостаточно эффективными

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:

"Я думаю, что единственными эффективными санкциями может стать резкое падение цен на нефть на мировых рынках. А так – Россия, действительно, всё больше переориентирует свой экспорт с Запада на другие направления. Или использует страны-прокладки для продолжения экспорта на Запад".

В итоге, продолжает эксперт, мы видим, что санкции оказались недостаточно эффективными.

может как-то повлиять. Но не думаю, что европейцы на это пойдут". "Я не верю, что ЕС может еще что-то в этом смысле кардинально усилить, – признался Даниил Монин. – Разве что вопрос замороженных резервов России, их возможной передачи Украине

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