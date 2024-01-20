В чем сложность передачи Украине замороженных российских активов: чем может ответить РФ

В Кремле начинают осознавать, что замороженные после вторжения в Украину зарубежные активны на 300 млрд долларов почти потеряны Россией. Впрочем, там готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры, пишет Reuters. Также российский диктатор Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей РФ, включая период времен СССР и Российской империи. Какова наиболее вероятная судьба замороженных российских активов? О чем говорит путинский указ – будут ли у него реальные последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Общий вопрос будет решаться очень непросто и очень долго

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что международное право в вопросе конфискации активов – предельно консервативно. Поэтому ожидать каких-то быстрых решений по поводу передачи Украине замороженных российских активов не стоит, предупреждает он.

"Тем не менее, – продолжает эксперт, – поиск юридических механизмов идет. И к концу 2024 года, скорее всего, появятся некие наметки на юридическое закрепление передачи Украине этих активов".

При этом следует понимать, призывает Олег Пендзин, что даже в приблизительных оценках сегодняшнего подхода к такого рода решениям, есть понимание – любые действия, связанные с изменением права собственности, может серьезно ударить по престижу резервных валют, в которых эти активы находятся.

"Это то, о чем говорит Кристин Лагард – глава Центробанка Евросоюза. Что сегодня в евро достаточно большое количество, в том числе недемократических режимов, держит свои национальные резервы. И, если будет прецедент юридически сомнительных решений по поводу передачи активов одной страны – другой, то из евро начнут выходить те же недемократические режимы. Что может обвалить финансовую систему. Поэтому рассматриваются разные варианты. В Бельгии, к примеру, обсуждается возможность передачи Украине налогов от доходов на замороженные активы. То есть, то, что не принадлежит РФ", – поясняет эксперт.

Но, акцентирует он, общий вопрос будет решаться очень непросто и очень долго.

"Что касается путинского указа... Действительно, достаточно большой объем российских активов остался в международных юрисдикциях (европейских, в частности) после Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917-го. Было определенное количество имущества времен царской России, которое на сегодняшний момент остается под сомнительной юрисдикцией. Но дело в том, что Советский Союз не был правопреемником царской России. Все долги, которые у нее были, он не признал своими. И мне сложно представить себе, как по прошествии такого периода времени, после отказа от долгов и имущества, нынешняя Россия сможет что-то вернуть. Да и вряд ли РФ способна сейчас объявить себе правопреемницей царской России. Так что путинский указ скорее носит информативно-поисковый характер, чем будет нести серьезные юридические последствия", – констатирует Олег Пендзин.

Много громких заявлений, но пока это скорее – шум

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким комментарием:

"Насчет замороженных активов – пока есть много заявлений, но нет внятного механизма изъятия этих активов и передачи их Украине. И непонятно, когда и как это будет".

По словам эксперта, прецедент был. В свое время иранские замороженные активы были конфискованы.

"Но ведь Иран – не Россия. И суммы там были несопоставимы. Как и возможности Ирана судиться", – поясняет Александр Охрименко.

Пока ситуация в подвешенном виде, констатирует он. Но в РФ явно испугались.

"Сыплют громкими заявлениями, указами. Но пока это скорее – шум. И выглядит больше как пиар с двух сторон", – считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Зеленского и Путина: что и кому попытались донести.



