О чем говорят новые заявления Зеленского и Путина: что и кому попытались донести

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Среду прочего, заявил, что за последними войнами в мире стоит российский диктатор Владимир Путин. Он призвал помочь нам как можно быстрее закончить войну и "положить конец" Путину и его военной стратегии, акцентировав, что правителя РФ обязательно ждет справедливое наказание. Сам Путин тем временем во время выступления на Всероссийском муниципальном форуме заявил, что невозможно заставить РФ отказаться от тех "завоеваний", которые она "реализовала за последние полтора года". Как оцениваете выступление Зеленского и заявления Путина? Кто из них, скорее всего, достучался до своих аудиторий? Какие проявления этого уже видны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

У каждого из спикеров была своя аудитория

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"О реакции на эти заявления говорить пока рано. Но аудитории там точно были разные".

Президент Зеленский, по словам эксперта, обращался и к гражданам Украины (хоть и с давосской площадки), и к государствам, которые наша дипломатия пытается подтянуть как ключевых партнеров Украины в данной войне (США, Канада, Европа, Япония и так далее). Надеясь сыграть в противовес тезисам, что следует замораживать конфликт "здесь и сейчас".

"Что касается Путина, то нужно учитывать грядущие президентские выборы (как бы смешно это не звучало в нынешней России), а также место, где прозвучали его заявления (муниципальный форум). Так что посыл был вовнутрь страны. Но и – государствам, которые занимают сейчас нейтральную позицию в российско-украинской войне, тяготеют к сотрудничеству с РФ. Кроме того – игра на тезис о возможности "заморозки" конфликта (это уже — на страны Запада)", – отмечает Игорь Тышкевич.

Так что, констатирует он, у каждого из спикеров была своя аудитория. И внутренняя (в которую тезисы Зеленского и Путина точно попали), и внешняя (попали ли туда — поймем через несколько месяцев).

Запад должен принять правильное решение

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что лидеры Украины и России обращались к своим аудиториям, исходя из реалий, в которых пребывает каждая из стран.

"Зеленский во время выступления в Давосе сказал ряд ключевых вещей. Во-первых, что миру нужен мир, а не Третья мировая война. Во-вторых, что призывы об умиротворении приводят лишь к эскалации войны. Это явное обращение к Западу в том смысле, что война, растянутая во времени, которая может сопровождаться отдельными примирительными заявлениями или даже некими примирениями, в итоге приведет к еще больше эскалации. Но точно не к миру", – отмечает аналитик.

По ее мнению, это похоже на несколько завуалированный (хоть Зеленский и прямо говорил о нехватке вооружений) призыв к Западу помочь нам как можно быстрее победить РФ. Иначе растянутая война обернется еще большим числом конфликтов в мире.

"Абсолютно верный призыв, – считает Олеся Яхно. – Потому что сейчас Запад явно действует в канве войны, растянутой во времени. Что не только не приводит к ее прекращению в Украине, но и способствует агрессивным настроениям других игроков, в других регионах, не без помощи всё той же России. И потенциально общая конфликтность нарастает. Так что посылы Зеленского абсолютно правильны".

Что касается Путина, продолжает эксперт, он тоже исходил из своей аудитории. Прежде всего – внутренней, российской.

И ожидать, что Путин вдруг начнет заявлять, что он ошибся, вторгшись в Украину, что Россия готова всё вернуть – как минимум нелепо. Потому он говорит о том, что война может закончиться, лишь если Украина признает потерю своих территорий и пойдет на другие уступки РФ. В этом смысле путинская риторика не изменилась. И накануне его очередных перевыборов вряд ли тут что-то могло измениться". "Как известно, в марте в РФ пройдут так называемые выборы

По мнению Олеси Яхно, обращался Путин и к Западу, давая тому понять, что любой компромисс возможен исключительно за счет Украины, но никак не РФ. Тем самым подверждая, что дипломатическим способом эту войну не остановить.

"И тут он где-то перекликался с Зеленским, который также давал понять, что разрешит всё лишь военная логика. А потом уж могут включаться дипломатические механизмы", – акцентирует эксперт.

Она предполагает, что реакция аудиторий на эти призывы и заявления во многом будет зависеть от электоральных вызовов (выборы в РФ, в США, в Европарламент, в Великобританию, в Индии).

"Пока же Запад, похоже, просчитывает риски, – считает Олеся Яхно. – В стиле: что лучше – дать Украине сейчас всё необходимое для победы (больше ПВО, дальнобойных видов вооружений и так далее), либо продолжать тянуть, надеясь "пересидеть" Путина. Тот, в свою очередь, надеется "пересидеть" Запад. И мы уже видим, как начала сбоить помощь Украине параллельно со вспыхиванием новых конфликтов по всему миру. Надеюсь, Запад примет правильное решение – и мы совместными усилиями одержим так важную для всех победу над агрессором".

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