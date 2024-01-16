Что важно для Украины перед Глобальным саммитом мира: может ли он остановить войну

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Кравцев Сергей
Украина и Швейцария приступают к подготовке проведения Глобального саммита мира на уровне лидеров государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который с 15 января находится с визитом в Швейцарии. Он примет участие во Всемирном экономическом саммите в Давосе. Ранее там же состоялись очередные консультации по украинской Формуле мира. Каковы шансы на то, что Глобальный саммит мира положит конец российско-украинской войне и целому ряду конфликтов, которые сейчас вспыхивают в разных частях планеты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Подготовка к саммиту мира. Фото - сайт Офиса президента Украины
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:
И именно Украина, акцентирует эксперт, становится флагманом по построению более эффективной системы глобальной безопасности.
Формат встреч на уровне советников по нацбезопасности глав государств, политических советников направлен на то, чтобы создавать рабочие группы в рамках Формулы мира и двигаться в данных направлениях, рассказывает эксперт. По ее мнению, договор о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенный на прошлой неделе между Украиной с Британией, лишь первая ласточка в этом ракурсе.
Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что ни один саммит не остановит войну. Она прекращается или, когда кому-то наносится военное поражение, или из-за экономического истощения одной из сторон, отмечает он. А те или иные международные встречи лишь констатируют чью-то победу или поражение.
Во-первых, продолжает он, чтобы страны Глобального Юга понимали проблематику российско-украинской войны. Понимали, что угроза, которую Россия сейчас представляет для Украины и Европы, это и угроза для Глобального Юга. И, что, если, к примеру, простить РФ агрессию против Украины, нечто подобное может произойти и с Глобальным Югом. А потому нужно вместе стараться сделать мир более стабильным.
Во-вторых, такой саммит дает возможность усилить санкции против РФ, считает эксперт. Причем к таким санкциям могут примкнуть и страны Глобального Юга. Например, та же Индия.
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