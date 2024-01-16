Что важно для Украины перед Глобальным саммитом мира: может ли он остановить войну

Украина и Швейцария приступают к подготовке проведения Глобального саммита мира на уровне лидеров государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который с 15 января находится с визитом в Швейцарии. Он примет участие во Всемирном экономическом саммите в Давосе. Ранее там же состоялись очередные консультации по украинской Формуле мира. Каковы шансы на то, что Глобальный саммит мира положит конец российско-украинской войне и целому ряду конфликтов, которые сейчас вспыхивают в разных частях планеты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Подготовка к саммиту мира. Фото - сайт Офиса президента Украины

Нам важно расширять диалог, подписывать больше двухсторонних договоров

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:

было уже более 80 стран и международных организаций, тогда как на предыдущей на Мальте – 66 И речь тут не только о поддержке Украины, но и о создании нового механизма глобальной безопасности, в чём заинтересованы все адекватные государства". "Следует понимать, что идет процесс по усилению позиций Украины на международном фронте. На встрече в Давосе по обсуждению украинской формулы мира

И именно Украина, акцентирует эксперт, становится флагманом по построению более эффективной системы глобальной безопасности.

"Каждая страна сейчас задумывается о собственной безопасности, об укреплении обороноспособности. И многие – о том, как поддержать Украину, чтобы самим не испытать в будущем агрессии со стороны РФ или кого-то другого", – отмечает Катерина Коваль.

Формат встреч на уровне советников по нацбезопасности глав государств, политических советников направлен на то, чтобы создавать рабочие группы в рамках Формулы мира и двигаться в данных направлениях, рассказывает эксперт. По ее мнению, договор о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенный на прошлой неделе между Украиной с Британией, лишь первая ласточка в этом ракурсе.

"Но нам важно расширять диалог, подписывать больше подобных двухсторонних договоров, – уверена Катерина Коваль. – Ну, а Глобальный саммит мира на уровне глав государств – это уже высший формат, где будет артикулирован и вопрос окончания российско-украинской войны, и вопрос глобальной безопасности в целом. Позитивно, что мы не просто работаем над этими процессами, но и поэтапно приближаем и данному саммиту, и собственно к новой системе глобальной безопасности, а соответственно – концу войны справедливым миром".

Важно выполнить две задачи

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что ни один саммит не остановит войну. Она прекращается или, когда кому-то наносится военное поражение, или из-за экономического истощения одной из сторон, отмечает он. А те или иные международные встречи лишь констатируют чью-то победу или поражение.

"Так что саммит при участии того же Глобального Юга – это не об остановке войны. Для Украины тут – иные смыслы", – поясняет Сергей Таран.

Во-первых, продолжает он, чтобы страны Глобального Юга понимали проблематику российско-украинской войны. Понимали, что угроза, которую Россия сейчас представляет для Украины и Европы, это и угроза для Глобального Юга. И, что, если, к примеру, простить РФ агрессию против Украины, нечто подобное может произойти и с Глобальным Югом. А потому нужно вместе стараться сделать мир более стабильным.

Во-вторых, такой саммит дает возможность усилить санкции против РФ, считает эксперт. Причем к таким санкциям могут примкнуть и страны Глобального Юга. Например, та же Индия.

"Если две эти задачи будут выполнены, то подобный саммит можно считать успешным", – резюмирует Сергей Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры в Давосе и обсуждение украинской Формулы мира: на что можем рассчитывать.



