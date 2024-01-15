Чем важны переговоры в Давосе: почему Украине важно не терять инициативу с формулой мира

Президент Украины 15 января начал рабочий визит в Швейцарию, где проведет встречи с руководством страны, примет участие во Всемирном экономическом форуме (в Давосе) и проведет ряд двусторонних встреч. А 14 января в Давосе прошла очередная встреча советников по нацбезопасности ряда стран по обсуждению Украинской формулы мира. Представлявший там нашу страну глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Зеленский никогда не согласится на заморозку войны. В свою очередь, руководитель швейцарского МИД Игнацио Кассис заявил, что для остановки войны РФ должна как-то быть вовлечена в переговоры с Украиной. Издание Financial Times отмечает, что на встрече по Украинской формуле мира в Давосе некоторые страны заявили, что надо учитывать мнение Москвы при урегулировании войны. О чем говорят уже известные данные касательно переговоров о мире, прошедших в Давосе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Обсуждение украинской формулы мира. Фото из открытых источников

Все больше стран присоединяются к обсуждению Украинской формулы мира

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким мнением:

"Встречи вроде давоской – не переговоры о мире. Это координация перспектив вывода русских войск, восстановления справедливости и предотвращение войны в будущем. Это указатель для будущего фундамента переговоров. Это платформа, которая фокусирует очертания будущего комплексного плана, чтобы в дальнейшем сформировать детальную дорожную карту мира. Давайте откровенно – цивилизованный мир устал от войны. Но устойчивый мир для Украины возможен только при сохранении государственности с гарантиями безопасности, которые четко прописаны, а не такими как в Будапештском меморандуме".

Будем реалистами, продолжает эксперт, президент Зеленский не согласится на заморозку войны. И об этом в Давосе в рамках встречи советников по нацбезопасности говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. Более того, шестой пункт нашей формулы мира предусматривает "Выведение всех российских войск с территории Украины", напоминает Виктория Гриб. Для того, чтобы его реализовать, необходимо создание определенных условий. Достичь их без широкой поддержки и координации с союзниками невозможно, констатирует нардеп.

"Руководитель швейцарского МИДа Игнацио Кассис, действительно, заявил, что для остановки войны РФ должна как-то быть вовлечена в переговоры с Украиной. Но следовало бы уточнить, что Украина в этих переговорах должна принять участие в качестве равного и мощного переговорщика, а не – побежденной стороны", – акцентирует Виктория Гриб.

Она обращает внимание, что среди участников встречи в Давосе по обсуждению Украинской формулы мира – 81 страна и международная организация. Это свидетельствует о том, что всё больше государств понимает риски – и готовы приобщаться к поиску путей к справедливому миру, считает эксперт.

"Можно сколько угодно критиковать украинскую дипломатию и преуменьшать важность Давоса, однако сплочение вокруг себя союзников – единственная возможность выйти на гипотетические переговоры о мире с крепких позиций", – уверена парламентарий.

Украине важен только справедливый мир

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает логичным, что Украину на этих переговорах представлял Андрей Ермак.

Суть формулы, напомню, состоит в том, что основой для стабильного мира являются восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, вывод войск агрессора с нашей территории, восстановление экологической, продовольственной, ядерной безопасности. Наказание виновных в развязывании войны. И так далее… Понятно, что во время обсуждения данной формулы, высказываются разные мысли. Тем более, что, как я уже отмечал, круг участников становится всё шире". "Ведь данный формат был запущен именно консультациями советников глав государств, – поясняет эксперт. – В таком формате это и функционирует, начиная с первой встречи в Копенгагене (потому были Джидда, Мальта, теперь – Давос). Каждая следующая встреча проводила к расширению круга участников. Сейчас это уже более 80 государств и международных организаций, что значимо в ракурсе продвижения Украинской формулы мира, обнародованной президентом Владимиром Зеленским еще в 2022-м

К этому следует относиться спокойно, уверен Петр Олещук. Ведь ради обмена мнениями и поиска консенсуса такие встречи и проводится.

"Украине, – уверен политолог, – важно поддерживать постоянную инициативу в вопросе завершения войны и прихода стабильного и справедливого мира. Россия по этому поводу постоянно манипулирует. Делает вид, что готова к миру, а вот Украина, мол, не хочет переговоров. И для того, чтоб ломать такие манипуляции, Украине критически важно держать инициативу за собой. И закреплять именно украинское видение завершения этой войны. Демонстрировать, что никто больше нас не заинтересован в том, чтоб наступил мир. Но мир – справедливый. Максимально стойкий, долгосрочный. Для этого и нужны встречи типа тех, что мы проводим в разных странах".

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