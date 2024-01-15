Настораживающий сигнал из Давоса: ряд стран предложили учесть позицию России

На встрече по украинской формуле мира в Давосе некоторые страны заявили, что надо учитывать мнение Москвы при урегулировании войны России в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Всемирный экономический саммит в Давосе. Фото: из открытых источников

По информации издания, некоторые не западные государства отметили, что Россия должна быть привлечена к процессу урегулирования войны, которую начал Кремль на территории Украины, и что урегулирование якобы должно учитывать беспокойство Москвы относительно безопасности, в частности, желание Украины присоединиться к военному альянсу НАТО.

Однако западные страны, которые поддержали Украину оружием и финансовой поддержкой, в ответ заявили, что развивающиеся страны, которые имеют связи с Россией, должны использовать свое влияние, чтобы дать понять Москве, что ее вторжение нарушает Устав ООН и подрывает глобальную безопасность.

"Конечно, у нас есть разные мнения о том, как можно достичь мира... Некоторые считают, что необходимо немедленно сесть за стол переговоров с Россией", — заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступит 16 января с обращением в Давосе (Швейцария), где с 15 по 19 января пройдет Всемирный экономический форум. Известно также, что в Давосе сегодня состоится очередная встреча по украинской формуле мира, а также в целом пройдут переговоры по экономическому усилению Украины. На что можем рассчитывать по итогам давосских встреч? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встреч в Давосе: будут ли подвижки по формуле мира.



