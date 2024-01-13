Какие ожидания от встреч в Давосе: будут ли подвижки по формуле мира

В вечернем обращении 12 января президент Украины, среди прочего, сообщил о встрече со специальной представительницей Соединенных Штатов по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. По словам Владимира Зеленского, они обсудили подготовку к Всемирному экономическому саммиту в Давосе. Там же 14 января пройдет важная встреча по формуле мира, а также ожидается много переговоров по экономическому усилению Украины, нашему восстановлению, нашим оборонным партнерствам с ведущими странами и компаниями. Какие ожидания от встреч в Давосе? Могут ли быть приняты какие-то прорывные для Украины решения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Всемирный экономический саммит в Давосе. Фото: из открытых источников

Ожидаем решения в пользу Украины

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что основные ожидания от форума в Давосе – это принятие политического решения о передаче Украине замороженных российских активов.

"Это – ключевое решение, которое может быть принято. После чего окончательно станет понятно, что РФ будет отвечать за свою агрессию против нашей страны не только сейчас (санкции и так далее), но и в течение нескольких поколений. Ситуация будет напоминать последствия Второй мировой – Германия до сих пор выплачивает репарации некоторым странам", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что ключевые игроки, те же США, так или иначе, уже анонсировали такие решения в пользу Украины.

"И мы ожидаем принятия именно этого решения в Давосе. В контексте чего могут идти и другие – о восстановлении Украины сейчас и после войны", – поясняет Андрей Новак.

Что касается очередных переговоров вокруг формулы мира, тут, по его мнению, показателен вчерашний визит в Киев премьера Британии, подписание Соглашения в сфере безопасности.

"Это подтверждение того, что мы будем получать помощь вплоть до нашей победы над агрессором. Своеобразная неформальная имплементация украинской формулы мира. И хороший сигнал остальным. Думаю, его услышат и те, кто будет участвовать в Давосском экономическом форуме. Что сценарий окончания войны возможен не по китайскому или другому варианту, а исключительно по украинскому", – констатирует Андрей Новак.

Без изменения самой Украины не может быть радикального увеличения западной помощи

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

"Прорывные для Украины решения должны приниматься не в Давосе, а в Киеве. Для прихода в нашу страну инвестиций нужны изменения в украинском законодательстве. Следует создать инфраструктуру для инвесторов. Это и фондовый рынок, и благоприятная инвестиционная среда – экономическая свобода и верховенство права. Ни первого, ни второго в Украине нет".

По мнению эксперта, формула мира, в которой Запад должен усмирить Россию, а Украина не будет проводить никаких изменений, и останется самой коррумпированной страной Европы, вряд ли будет принята Западом.

"Военно-политическое руководство Украины должно продемонстрировать свою способность запустить экономику, производить вооружения, обеспечить демократию и проведение выборов, – подчеркивает Павел Себастьянович. – Без изменения самой Украины не может быть радикального увеличения западной помощи".

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