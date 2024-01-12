Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспільне".

Украина - Великобритания. Фото из открытых источников

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не одна", — написал Владимир Зеленский у себя в Телеграмм.

Стоит отметить, ранее официальный Лондон анонсировали, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, которая заключила окончательное соглашение. Это соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией.

Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности формализует поддержку, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

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