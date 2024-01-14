Переговоры в Давосе и обсуждение украинской Формулы мира: на что можем рассчитывать

Президент Украины Владимир Зеленский выступит 16 января с обращением в Давосе (Швейцария), где с 15 по 19 января пройдет Всемирный экономический форум. Известно также, что в Давосе сегодня состоится очередная встреча по украинской формуле мира, а также в целом пройдут переговоры по экономическому усилению Украины. На что можем рассчитывать по итогам давосских встреч? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Всемирный экономический саммит в Давосе. Фото: из открытых источников

Главная задача сейчас – усиливать нашу экономику

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился таким мнением:

"Поскольку идет война на истощение и страны Запада переходят к новой стратегии касательно поддержки Украины, главная задача сейчас – усиливать нашу экономику. В том числе производство вооружений на своей территории, о чем говорят союзники. Давосский саммит – это, в первую очередь, неформальная тусовка, где встречаются многие лидеры бизнеса, политики. Там очень много проговаривается. Не обязательно решается сразу, но – потом находит отображение в конкретных решениях тех или иных правительствах. Так что сейчас важно сверить часы, получить дополнительный ресурс для развития нашей экономики".

По мнению эксперта, этому будет содействовать тот факт, что 13 января был подписан договор между Украиной и Британией в сфере безопасности.

Который, я считаю, усилит позиции Украины. Потому что демонстрирует, что процессы вовлечения нашей страны под зонтик безопасности уже запущены А, когда есть такого рода гарантии – больше шансов на приход инвестиций", – поясняет Тарас Загородний. "Это фактически – союзнический договор

Так что, резюмирует он, в Давос мы отправляемся с хорошим бэкграундом.

"Надеюсь, что это воплотиться в конкретные договора, под которые потом сможем получать конкретные ресурсы, а не виртуальные обещания вступления в НАТО или ЕС, – отмечает эксперт. – Нас в данный момент интересует конкретика – оружие, боеприпасы, финансы – здесь и сейчас".

Мир обсуждает пункты именно украинской Формулы мира

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что Украина стремится к миру не только на своей земле, но и – на европейском континенте. И те, кто будет решать в Давосе экономические (и не только) вопросы должны это понимать.

И, если в августе 2023-го в Джидде на такого рода обсуждении участвовало 40 государств, а осенью на Мальте было уже 66 то сейчас речь идет уже о 81 стране", – обращает внимание эксперт. "Украина не начинала эту войну, но сейчас именно наше государство выступает с предложениями ко всем здравомыслящим государствам относительно новой конфигурации безопасности и мира. Именно в Давосе пройдет уже в четвертый раз встреча по презентации и обсуждению пунктов т.н. Формулы мира, которую еще в 2022-м презентовал президент Владимир Зеленский

Учитывая, что Россия не настроена на восстановление мира, а попытку переговоров в Стамбуле в марте 2022-го разрушили военные преступления РФ в Буче и Ирпене, учитывая продление вооруженного террора агрессора против Украины, Кремль своими руками разрушает возможности для установления диалога.

"И логично, что мир обсуждает пункты именно украинской Формулы мира. Путин проигнорировал предупреждение Украины о невозможности переговоров с ним в случае попытки новой аннексии нашей территории. И осенью-2022 предпринял эту самую аннексию, закрепив в Конституции как "свои" Запорожскую и Херсонскую области, а также как бы "автономные" дэнээрию и элэнэрию. Кремль и дальше стремится уничтожить Украину. Москва не готова говорить ни о чем, кроме капитуляции Киева. Следовательно – обсуждать с ней него. А периодически всплывающие в информпространстве меседжи, что РФ вроде как готова к переговорам — ничто иное, как "военная хитрость" в стратегии Кремля. Ее цель – ослабить поддержку Украины, посеять сомнения и противоречия между союзниками Киева, выиграть время для подготовки новой эскалации", – поясняет Светлана Кушнир.

Именно поэтому, продолжает она, по инициативе Украины пункты Мирного плана Зеленского, включающие направления ядерной, продовольственной, гуманитарной, энергетической безопасности, целостности и незыблемости границ суверенных государств, стали находить поддержку в отдельных странах.

"Так, Япония стала проводником по пунктам ядерной безопасности в мире, – напоминает эксперт. – К освобождению детей и заложников, к пунктам гуманитарного толка подключились отдельные страны Глобального Юга, та же ОАЭ".

В Давосе, отмечает Светлана Кушнир, будет обсужден и вопрос продовольственной мировой безопасности. А также вопрос предоставления Украине доступа к замороженным российским активам, как к способу помощи нашей стране.

а то и уже в ней – в гибридной стадии. Но она может стать горячей, вплоть до ядерной, смертоносной для всех, если допустить широкое объединение диктаторских режимов. Цивилизованные страны должны сделают максимум, чтоб этого не произошло. И эта тему, уверена, также проговорят в Давосе". "Но самое главное, на чем мы акцентируем внимание – это обязательное восстановление силы и влияния международного права, уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств в цивилизованном мире. К этой идее присоединяется всё больше государств, в том числе и Глобального Юга, осознавших глубину проблемы, важность наказание за военные преступления, – подчеркивает эксперт. – На фоне российской агрессии против Украины та же Финляндия за год присоединилась к блоку НАТО, хотя до этого и не собиралась. Мир на пороге Третьей мировой войны

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