Удастся ли конфисковать замороженные российские активы: какие варианты развития событий

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать по всему миру около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Но Белый дом хочет согласовать данный вопрос с союзниками из "Большой семерки", потому что около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов хранится в Европе. В свою очередь, Россия якобы планирует подавать судебные иски, если такая конфискация начнется. Удастся ли указанные средства конфисковать? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Конфискация замороженных российских активов. Фото: из открытых источников

Многое зависит от позиции всех стран G-7

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран рассуждает так:

"Законопроект H.R.4175 был поддержан профильным комитетом Конгресса США еще в ноябре 2023 года. Конкретно он и касается русских суверенных активов. В начале агрессии РФ потеряла контроль не над 300 млрд долларов суверенных активов, а, если быть точным над 392,5 млрд долларов (не включая активы российских государственных компаний). Но большая часть этих активов – в ЕС. По моим оценкам, в США находится примерно 120 млрд долларов этих активов, большая половина которых уже идентифицирована".

По мнению эксперта, сейчас для Украины важно не только принятие H.R.4175, но и чтобы аналогичные шаги были сделаны всеми странами G-7. Это, поясняет он, позволит снять последний барьер перед конфискацией этих активов.

"Сопротивление подобной конфискации оказывают в основном центральные банки некоторых стран G-7, заботящиеся о популярности своих национальных валют для резервирования другими центробанками. Например, такую позицию занял Европейский центральный банк", – отмечает Виталий Шапран.

Он считает, что, если аналог американского законопроекта H.R.4175 будет принят всеми странами G-7, то все центральные банки эмитенты (организация, которая выпускает ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности) резервных валют, кроме Народного банка Китая (КНР), будут в равных условиях. И, скорее всего, согласятся на конфискацию.

"Украина в таком случае получит минимум 400 млрд долларов, поскольку к суверенным активов следует добавить не только средства Центробанка России и Фонда национального благосостояния РФ, но и активы российских государственных компаний и банков за пределами страны-агрессора", – поясняет Виталий Шапран.

Скептическое отношение к возможности изъятия российских средств

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что замороженные активы — это достаточно специфическая сфера.

"Понятно, что Украине было бы лакомо получить сотни миллиардов долларов – и использовать их для закупки вооружений, послевоенного восстановления и так далее. Но проблема в том, что с точки зрения тех же европейцев – должно доминировать право собственности. И если это право будет нарушено, то поставит под вопрос размещение в европейских банках депозитов и тех или иных активов других государств. Все будут понимать, что был прецедент изъятия таких средств. Как следствие — продолжается дискуссия", – отмечает эксперт.

По его мнению, США не возражают против конфискации таких средств, потому что у них их как раз немного. Львиная доля — в Европе.

"Кроме всего прочего,– продолжает Алексей Плотников, – есть европейские и американские активы, которые до сих пор находятся на территории РФ. И могут быть конфискованы в ответ. Плюс — Россия, действительно, уже сейчас формирует мощную команду юристов, которые будут отстаивать ее интересы в суде в случае изъятия замороженных активов".

Поэтому, признался эксперт, у него скептическое отношение к возможности изъятия данных средств.

"Скорее — будет решение о том, чтоб проценты по этим активам шли Украине, а сами средства, хоть и в замороженном виде, оставались собственностью РФ, – считает Алексей Плотников. – Вопрос того, разморозят ли их после войны (к примеру, в случае выплат репараций со стороны РФ — Украине), на данный момент не стоит. Подобные решения будут приниматься уже в мирное время".

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