Что дадут Украине гарантии безопасности от Великобритании: оправдались ли ожидания

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: сайт Офиса президента

Основная гарантия безопасности – членство Украины в НАТО

По словам ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, стратегический анализ свидетельствует, что геополитика в последнее время напоминает жесткое регби, перерастая порой в кровавый кикбоксинг.

"С начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, что фактически открыло ящик милитарной Пандоры, этот процесс в мире стал набирать обороты. Этап "холодной войны" мы уже получили, идет гонка вооружений. И мир, похоже, постепенно движется к горячей фазы Третьей мировой войны. Тут огромная ответственность ведущих стран мира. Пока в США бодаются "ослы" (демократы) и "слоны" (республиканцы), московский медведь постепенно, но неуклонно подгребает под себя Европу и мир в целом. К сожалению, решительных мер по противодействию агрессивной, террористической деятельности кремлевского режима, пока не наблюдается. И это, безусловно, является огромной проблемой", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что кроме агрессии против Украины, Путину и его соратникам (из того же Ирана) удалось поджечь Ближний Восток. Встрепенулись террористы из ХАМАС, "Хезболлы". В Венесуэле поднимается вопрос об аннексии части Гайаны. Аргентина после избрания нового президента вновь претендует на Фолклендские (Мальвинские) острова. США и Британия при поддержке союзников наносят удары по Йемену, надеясь разрушить возможности хуситов атаковать суда в Красном море. КНДР и Южная Корея, Китай и Тайвань – везде идет накал страстей.

В той же Центральной Европе сейчас Венгрия и Словакия, несмотря на то, что являются членами ЕС и НАТО, фактически взяли курс на автократию и союз с РФ.

"Всё это создает определенные риски, угрозы, не только Украине, но и всему демократическому миру. Да и миру в целом. И в этом ракурсе то, что во время визита в Украину британского премьера между нашей страной и Великобританией было подписано Соглашение в сфере безопасности – позитивный фактор. При этом надо понимать, что британские консерваторы (тори) Украине должны. В свое время печально известный Будапештский меморандум со стороны Великобритании подписывал премьер-консерватор Джон Мейджор. И он, как тогдашние президенты США (Клинтон), Украины (Кучма), несет такую же ответственность за то, что меморандум оказался просто бумажкой. Не защитившей Украину, отстранившей крупных мировых игроков Запада от сохранения региональной и глобальной безопасности. Так что консерваторы должны нам многое... И новое Соглашение тут вполне логично", – считает Василий Богдан.

Он напоминает, что Соглашение рассчитано на 10 лет. Включает в себя милитарные, финансово-экономические обязательства со стороны Великобритании.

"Но беда в том, – поясняет генерал, – что данные договоренности не имеют международно-правовой, юридически обязующей силы. Не могут быть ратифицированы парламентами Великобритании и Украины. И есть риск, что или при смене премьера, или при приходе к власти лейбористской партии, от этого соглашения Лондон просто может отказаться. И то, что предусмотрено, не будет обеспечено".

К счастью, продолжает эксперт, сейчас в Великобритании обе ведущие партии (и находящаяся при власти консервативная, и оппозиционная лейбористская) в вопросе Украины занимают одинаковую – принципиальную – позицию. О том, что нам необходимо предоставлять всё необходимое вооружение, включая дальнобойные ракеты. Потому есть надежда, что Соглашение будет действовать при любом раскладе.

"Но есть еще один момент – в данном Соглашении (и прочих подобных, которые будем заключать с другими странами) следовало бы прописать согласие Великобритании (и других стран-подписантов в будущем), в случае новой агрессии (или эскалации) против Украины, задействовать для помощи нам свои вооруженные силы. Этой позиции, увы, нет. И это серьезный просчет действующих британских властей. Которые, понятно, идут в совместном фарватере политики США", – констатирует генерал.

Но, отмечает он, если мы посмотрим на то, как Великобритания и США реагируют на то, что делают хуситы в Красном море, осуществив уже две мощные атаки "Томагавками" на милитарные объекты хуситов в Йемене, напрашивается ряд вопросов. Почему при внешней лояльности Украине, нам не предоставляется такого рода помощь? Почему до сих пор не создана действенная милитарная коалиция для поддержки нашей страны, в том числе за счет вооруженных сил отдельных членов НАТО? Не имеют ли место подковерные договоренности сильных мира сего (включая пока и РФ) касательно Украина?

"В это не хочется верить. И ключевые политики США и Европы нас уверяют, что подобного нет. Но то, как медленно, в недостаточном количестве, в недостаточной номенклатуре нам предоставляет оружие и боеприпасы, наталкивает на подобные подозрения, – признался эксперт. – Из-за этого в прошлом году наше наступление не имело того эффекта, на который мы рассчитывали. Хорошо хоть удержали те позиции, какие имели… Резюмируя: мы имеем неплохое Соглашение, вслед за которым могут появится другие, с другими странами. Но пока Украина не будет иметь двухсторонних союзнических договоров — международно-правовых и юридически обязующих — касательно нашей безопасности, мы имеем лишь бумажки. Да, они на какой-то период что-то нам гарантируют. Но в конкретной стратегической ситуации это нам мало помогает. Украине приходится всё больше рассчитывать на свои силы. Однако мы имеем начало, которое может дать развитие укрепления отношений Украины с другими странами. Предоставляя нам больше возможностей в смысле вооружений, боеприпасов, всего, что необходимо для Победы".

Но, акцентирует Василий Богдан, основная гарантия безопасности — членство Украины в НАТО. И такие Соглашения должны отображать это, уверен он. В том числе — что на Вашингтонском саммите НАТО в этом году прозвучит политическое приглашение Украины в Альянс.

"Это станет мощным ударом по агрессивной политике не только РФ, но и других мировых автократий, – считает генерал. – Усилит позиции Украины как геополитического игрока, как страны, нации, которые могут быть уверены, что имеют настоящие гарантии безопасности, получат необходимую помощь, что в краткосрочной перспективе поможет нам освободить все временно оккупированные территории".

Главное – как будет внедрятся в жизнь данное Соглашение

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова обращает внимание, что подписание Соглашение произошло сразу после начала военной операции Великобритании вместе с США в Йемене.

"Россия защищает Йемен, обстреливавший корабли в Красном море. Россия сама обстреливает корабли в Черном море. Ну, а Великобритания проводит "воспитательную" работу в Йемене и подписывает Соглашение о безопасности с Украиной. Интересно совпало", – считает эксперт.

Интересно совпало и то, отмечает она, что сразу после этого о своей поездке в Киев заявил Дональд Туск – новый премьер Польши.

"Возможно, он готов, как и большой друг Украины Раши Сунак подписать договор безопасности? Фактически, этот договор – первое соглашение, которым Украина получает заверения безопасности не только устно, но и на бумаге, – акцентирует Татьяна Лупова. – Кто из наших партнеров следующим поставит подпись под своими словами о поддержке? Пойдет ли на это Польша, особенно в свете последних событий и заявлений? Думаю, скоро узнаем. Но, безусловно, позитивно, что Великобритания, которая с первых дней полномасштабной войны России против Украины дает хороший пример того, как и слова и действия совпадают, наконец, подкрепляет это соглашением на бумаге. Кто следующий?".

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

"В теории всё звучит очень здорово. Договор, помощь, заверения в поддержке Хотелось бы еще, чтоб всё исполнялось не так как Будапештский меморандум".

По мнению эксперта, хорошо, что прописана номенклатура того, что намерены передать Украине в рамках озвученного пакета в 2,5 млрд фунтов на этот год.

"А это – дальнобойные ракеты, снаряды, беспрецедентное количество беспилиотников (разной модификации). Рассчитываем, что другие страны вскоре последуют примеру Великобритании. И заключат с нами не формальные соглашения о поддержке, а — реалистичные, которые станут исполняться", – подчеркивает Иван Ступак.

Посмотрим, продолжает он, как будет внедрятся в жизнь данное Соглашение. Но как альтернатива НАТО, пока мы туда не вступили – всё очень неплохо, констатирует он.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит зимой на фронте: кто и в чем имеет преимущество.