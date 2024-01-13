У Зеленского объяснили, почему теперь считают Британию не партнером, а союзником

Подписанное в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией является формой военного союзничества на то время, пока Украина не вступит в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью каналу "Ходорковский LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Это формат союзнических, максимально близких отношений, в рамках которых Великобритания гарантирует Украине прямые военные и финансовые инвестиции, юридически фиксирует поставки военной помощи, которая будет идти на военное производство, на стабилизацию макрофинансовой ситуации в Украине. Кроме того, Британия регламентирует поставки конкретных инструментов для ведения войны, в данном случае мы говорим о дальнобойных ракетах, регламентирует поставку развединформации", – пояснил Подоляк.

По словам советника главы ОП, все это в целом выглядит как "союзнический пакет", и Украина надеется, что аналогичные четкие двусторонние соглашения будут подписаны и с другими странами, которые присоединились к формальной декларации о гарантиях Украине, принятой по итогам июльского саммита НАТО.

Михаил Подоляк подчеркнул, что в подписанном с Британией соглашении нет пунктов, предусматривающих переброску в Украину британского военного контингента.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



