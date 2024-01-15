Этого при Зеленском точно не будет: Ермак назвал сценарий в войне, который точно не осуществится

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на замораживание войны с Россией. Поэтому этот сценарий, который часто обсуждают в СМИ, точно нереален, пока во главе Украины Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", об этом в Давосе заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Радио Свобода".

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"Этот президент и эта его команда никогда не согласится и не примет ни одного замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", — высказался глава Офиса президента.

Андрей Ермак отметил, что все участники четвертого раунда переговоров по "мирному плану" Украины имеют общее видение в вопросах независимости Украины, ее территориальной целостности и Устава ООН, однако не все позиции "абсолютно одинаковы".

"Важно, что все страны, которые приобщаются действительно и откровенно хотят принять участие и помочь положить конец этой войне и установить мир. Но есть разные мнения и идеи, как это можно сделать. У разных стран — разный опыт..." — добавил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что он положительно оценивает перспективы выделения Украине более 60 миллиардов долларов от США и 50 миллиардов евро от ЕС, с которыми возникли трудности. Также Ермак заверил, что партнеры не "подталкивают" Киев к территориальным уступкам.

"Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в частности лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал какой-либо компромисс с нашей стороны, который является для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма", — заявил Андрей Ермак.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встреч в Давосе: будут ли подвижки по формуле мира.



