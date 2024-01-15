Этого при Зеленском точно не будет: Ермак назвал сценарий в войне, который точно не осуществится

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на замораживание войны с Россией. Поэтому этот сценарий, который часто обсуждают в СМИ, точно нереален, пока во главе Украины Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", об этом в Давосе заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Радио Свобода".
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента
Андрей Ермак отметил, что все участники четвертого раунда переговоров по "мирному плану" Украины имеют общее видение в вопросах независимости Украины, ее территориальной целостности и Устава ООН, однако не все позиции "абсолютно одинаковы".
Ермак подчеркнул, что он положительно оценивает перспективы выделения Украине более 60 миллиардов долларов от США и 50 миллиардов евро от ЕС, с которыми возникли трудности. Также Ермак заверил, что партнеры не "подталкивают" Киев к территориальным уступкам.
Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встреч в Давосе: будут ли подвижки по формуле мира.
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