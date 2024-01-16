Зеленский пригрозил Путину: не будет "спокойно отдыхать ни в этом мире, ни в другом"

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет "спокойно отдыхать" и его ждет наказание.



Владимир Зеленский на форуме в Давосе. Фото из открытых источников

Во время специальной речи в Давосе Владимир Зеленский пригрозил Путину.

"Спокойно отдыхать ни в этом мире, ни в другом, ни его дети, ни его внуки. Да, мы не террористы, и поэтому это будут уголовные судебные процессы, и обязательно будет ответственность", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский объясняет, что его слова касаются справедливости, а не возмездия или мести Путину.

"Справедливость должна быть в приговорах. В конкретных годах и в конкретных местах, где они должны провести долгий, очень верю в справедливость, долгий многолетний отпуск", — пояснил Зеленский и добавил, что Украине нужно, чтобы Путин проиграл.

Также Зеленский заявил, что "Путин любит деньги больше всего", поэтому чем больше денег он потеряет и его друзья, олигархи и другие сообщники, тем больше, по словам президента, вероятность, что российский диктатор "пожалеет о начале этой войны" против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выступления на Всемирном экономическом форуме Владимир Зеленский заявил, что Путин украл у мира 13 лет мира. По словам президента Украины, российский диктатор стоит за войнами, которые сегодня происходят по всему миру и таким образом "Путин олицетворяет войну".

Также "Комментарии" писали, что Кремли отреагировали на секретную встречу Украины с международными партнерами по окончании войны.