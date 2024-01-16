Зеленский рассказал, что олицетворяет Путин для мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе со специальной речью, где заявил, что за последними войнами в мире стоит президент России Владимир Путин.



Владимир Зеленский на форуме в Давосе. Фото из открытых источников

В речи Владимир Зеленский отметил, что Украина находится в войне уже 10 лет, из которых два года идет полномасштабная война. Президент указал, что около 10 лет Кремль вмешивается в дела на африканском континенте, в частности, в военные конфликты в Судане и Мали. А также происходит еще и война в Сирии, которая "кровоточит из-за решения Путина" уже 13 лет.

"Путин украл по меньшей мере 13 лет мира, насадив боль и кризисы по всему миру, Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20-м веке: массовые депортации, разрушение городов и сел вдребезги и ужасное ощущение того, что война может никогда не закончиться", – говорит Зеленский.

Президент Украины настаивает на том, что российский президент не изменится и призвал другие страны измениться, чтобы противостоять "сумасшедшему, которое находится в голове" Путина и других диктаторов.

"Фактически, Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу", — добавил Зеленский.

В конце Зеленский призвал закончить войну как можно быстрее и "положить конец" Путину и его военной стратегии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, пригласят ли на глобальный "саммит мира" Россию.

Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на заявления из Италии по поводу сигналов о мирных переговорах с Россией.







