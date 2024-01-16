Зеленский рассказал, что олицетворяет Путин для мира

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе со специальной речью, где заявил, что за последними войнами в мире стоит президент России Владимир Путин.
Владимир Зеленский на форуме в Давосе. Фото из открытых источников
В речи Владимир Зеленский отметил, что Украина находится в войне уже 10 лет, из которых два года идет полномасштабная война. Президент указал, что около 10 лет Кремль вмешивается в дела на африканском континенте, в частности, в военные конфликты в Судане и Мали. А также происходит еще и война в Сирии, которая "кровоточит из-за решения Путина" уже 13 лет.
Президент Украины настаивает на том, что российский президент не изменится и призвал другие страны измениться, чтобы противостоять "сумасшедшему, которое находится в голове" Путина и других диктаторов.
В конце Зеленский призвал закончить войну как можно быстрее и "положить конец" Путину и его военной стратегии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, пригласят ли на глобальный "саммит мира" Россию.
Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на заявления из Италии по поводу сигналов о мирных переговорах с Россией.
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