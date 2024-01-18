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Россия потеряет 300 млрд долларов: СМИ узнали, почему в Кремле царит пессимизм

По информации Reuters, Кремль уже "попрощался" с замороженными активами на 300 млрд долларов

сегодня, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Кремле начинают осознавать, что замороженные после вторжения в Украину резервы на 300 млрд долларов почти потеряны, но готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Россия потеряет 300 млрд долларов: СМИ узнали, почему в Кремле царит пессимизм

Доллары. Фото из открытых источников

"В глубине души все уже попрощались с резервами. Конечно, будет (юридический процесс). Это своего рода ритуал", — сказал один из источников агентства, знакомый с мнением правительства и центрального банка РФ.

Второй источник сообщил, что Россия "попрощалась" с активами, будучи уверенной, что европейские столицы поддадутся давлению США.

Третий согласился, что Россия вряд ли сможет предотвратить конфискацию, но будет угрожать ответными мерами, такими как конфискация западных активов, оказавшихся в России, и разрыв дипломатических отношений с иностранными державами, которые считаются недружественными.

Кредитно-рейтинговые агентства Moody's и S&P Global заявили, что страны, чьи суверенные облигации были куплены Россией, не будут считаться дефолтными, если западные правительства решат конфисковать замороженные российские резервы на сумму 300 млрд долларов.

Российский центральный банк утверждает, что Франция, Германия, Великобритания и другие суверенные государства якобы окажутся в дефолте, если облигации, принадлежащие России, будут конфискованы и, следовательно, Россия не получит причитающихся платежей, сообщил источник Reuters.

Но Moody's заявило, что его интерпретация иная.

"Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран", — заявил Торстен Нестманн, старший вице-президент Moody's Investors Service в ответ на запрос Reuters.

Читайте также на портале "Комментарии" — удастся ли конфисковать замороженные российские активы: какие варианты развития событий.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/no-default-risk-event-russian-asset-confiscation-moodys-sp-say-2024-01-17/
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