Партнерство Си и Путина крепчает: Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

Несмотря на уговоры западных лидеров прекратить поддержку путинского режима, китайские власти продолжают стоять на своем, укрепляя экономические связи с Москвой. Так Россия обошла Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Как пишет Reuters, Китай закупил огромное количество нефти со скидкой для своих перерабатывающих заводов, несмотря на западные санкции.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

По данным китайской таможни, в прошлом году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн метрических тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в день. В то же время импорт из Саудовской Аравии, ранее крупнейшего поставщика Китая, упал на 1,8 % до 85,96 млн тонн, уступив свою долю рынка более дешевой российской нефти.

Российская нефть, отвергнутая многими международными покупателями после введения западных санкций в связи с вторжением Кремля в Украину в 2022 году, большую часть прошлого года торговалась со значительным дисконтом к международным эталонам в условиях навязанного Западом ограничения цен.

Как пишет Reuters, чтобы не нарушать западные санкции, китайские нефтеперерабатывающие компании используют посредников-трейдеров для доставки и страхования российской нефти. Покупатели также используют воды у берегов Малайзии в качестве перевалочного пункта для грузов из Ирана и Венесуэлы, попавших под санкции.

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