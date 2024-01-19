Есть ли шанс сделать позицию Пекина ближе к Киеву, а не к Москве: почему КНР не идет на контакт

Представители Китайской Народной Республики не приняли участия во встрече международных партнеров по украинской Формуле мира в Швейцарии. Более того – китайская делегация, которая участвовала во Всемирном экономическом форуме в Давосе, отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетил данное мероприятие. Глава нашего МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что предпринимаются попытки организовать телефонный разговор между Зеленским и китайским руководителем Си Цзиньпином в рамках готовящегося Глобального саммита мира на уровне всех лидеров. О чем говорят подобные китайские маневры? Есть ли шанс оживить украино-китайские отношения и сделать позицию Пекина ближе к Киеву, а не к Москве? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин, Путин, Зеленский. Фото из открытых источников

КНР уклоняется от общения с Украиной

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что Китай остается верным себе. И, находясь как бы в стороне от происходящего, наращивает на фоне российско-украинской войны свой потенциал – и военный, и экономический. Действуя по принципу – сидя на берегу, ожидать, когда мимо проплывает труп твоего врага.

"Со стороны представителей официального Пекина периодически звучат пацифистские заявления. Ни о чём, но как бы демонстрируя, что КНР тоже пытается прекратить войну. При этом фактически – оказывается серьезная помощь РФ. Не давая той утонуть. Союзники КНР – Северная Корея и Иран – делают больше для военной поддержки страны-агрессора (снаряды, беспилотники, ракеты). Китай же помогает финансово-экономически. Но находит и другие формы поддержки, в том числе комплектующими, которые так или иначе преобразуются в РФ в вооружения", – рассказывает Игорь Романенко.

По его мнению, вряд ли можно изменить ситуацию путем воздействия на Китай со стороны Украины.

"Как видим, КНР уклоняется от такого общения. При этом серьезно влияя на государства Глобального Юга, – отмечает генерал. – Американцы могли бы включиться. Но у них идет избирательная кампания, которая меняет приоритеты, заставляя концентрироваться на внутренних вопросах. И значительно ослабляя внимание во вне. Казалось бы, Администрация Байдена могла сделать сильные ходы на внешней арене, увеличивая рейтинг Демократической партии. Но, на мой взгляд, нынешняя американская власть недостаточно решительна".

В КНР считают, что центры принятия решений – это США и ЕС

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким комментарием:

"Следует понимать, что китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавлял Ли Цян – премьер Госсовета КНР. Это человек, отвечающий, прежде всего, за развитие экономических отношений (в большей степени – с США, в меньшей – с ЕС). И для Китая именно экономика – основная ставка. Другие игры, не связанные с четкими приоритетами, являются второстепенными. Поэтому и такое отношение к Украине. С которой официальный Пекин не рвется вести какие-либо переговоры. Очевидно, председатель КНР Си Цзиньпин и его окружение считают, что центры принятия решений – это США и ЕС. В том числе в ракурсе российско-украинской войны. Отсюда – такое отношение к украинской власти и Украине в целом. Да, США для КНР – не просто важный экономический партнер, но и серьезный оппонент. В том числе идеологический. Есть между ними и такой камень преткновения как Тайвань. Но разговаривать китайцы предпочитают именно с американцами, а не украинцами".

Плюс – четко видно, продолжает экономист, что Китай зарабатывает большие деньги на РФ. С одной стороны – высасывает из нее ресурсы и деньги. С другой — захватывает ее рынок.

"Это происходит очень быстро, – акцентирует Ярослав Романчук. – Китайские производители вытесняют практически всех из РФ. И на этом этапе Пекин считает нецелесообразным вести какие-то переговоры с Украиной. За редким исключением. Баланс интересов КНР сегодня такой, что дипломатически и информационно будет демонстрироваться нейтральность, а на деле – продолжаться товарная, финансовая экспансия на рынок России. При этом Пекин будет пытаться избегать конфронтации с США, которые начали доставать тех, кто помогает РФ обходить санкции".

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