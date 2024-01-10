logo

BTC/USD

44962.86

ETH/USD

2375.99

LTC/USD

66.03

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Bloomberg назвал главный показатель, который доказывает, что санкции против РФ не сработали
commentss НОВОСТИ Все новости

Bloomberg назвал главный показатель, который доказывает, что санкции против РФ не сработали

В России увеличиваются разработки новых скважин происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны

сегодня, 15:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Не секрет, что главный ресурс, который позволяет Кремлю получать огромные деньги для продолжения войны против Украины – это нефть. Так вот в 2023 году Россия второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что является еще одним доказательством устойчивости страны к западным санкциям. Бум активности сопровождался восстановлением как объемов, так и стоимости российского экспорта нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Bloomberg назвал главный показатель, который доказывает, что санкции против РФ не сработали

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Россия является значительно более независимой в сфере нефтегазовых услуг, чем принято считать", – заявил аналитик нефтегазового сектора московской компании BCS Global Markets Рональд Смит. 

Издание пишет, что за 11 месяцев 2023-го РФ пробурила нефтяных скважин общей глубиной 28 100 километров, приближаясь к прошлогоднему постсоветскому рекорду. Такие темпы также могут указывать на некоторые долгосрочные проблемы. Так, новым проектам легче адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Рост происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником финансирования войны. Сектор стал объектом санкций, начиная от запрета импорта и ограничения цен и заканчивая запретом на экспорт технологий", – указывает автор статьи.

Журналисты считают, что рекордные показатели бурения являются признаком устойчивости России к санкциям, но такие темпы также несут в себе предостережения. В 2023 году буровой бум сопровождался сокращением добычи. Это говорит о том, что высокий уровень активности необходим просто для поддержания добычи.

Читайте также на портале "Комментарии" — усилилось ли санкционное давление на РФ в 2023-м: почему нет ожидаемого эффекта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/houthis-launch-barrage-of-missiles-drones-in-new-red-sea-attack?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости