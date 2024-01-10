Bloomberg назвал главный показатель, который доказывает, что санкции против РФ не сработали

Не секрет, что главный ресурс, который позволяет Кремлю получать огромные деньги для продолжения войны против Украины – это нефть. Так вот в 2023 году Россия второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что является еще одним доказательством устойчивости страны к западным санкциям. Бум активности сопровождался восстановлением как объемов, так и стоимости российского экспорта нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Россия является значительно более независимой в сфере нефтегазовых услуг, чем принято считать", – заявил аналитик нефтегазового сектора московской компании BCS Global Markets Рональд Смит.

Издание пишет, что за 11 месяцев 2023-го РФ пробурила нефтяных скважин общей глубиной 28 100 километров, приближаясь к прошлогоднему постсоветскому рекорду. Такие темпы также могут указывать на некоторые долгосрочные проблемы. Так, новым проектам легче адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Рост происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником финансирования войны. Сектор стал объектом санкций, начиная от запрета импорта и ограничения цен и заканчивая запретом на экспорт технологий", – указывает автор статьи.

Журналисты считают, что рекордные показатели бурения являются признаком устойчивости России к санкциям, но такие темпы также несут в себе предостережения. В 2023 году буровой бум сопровождался сокращением добычи. Это говорит о том, что высокий уровень активности необходим просто для поддержания добычи.

Читайте также на портале "Комментарии" — усилилось ли санкционное давление на РФ в 2023-м: почему нет ожидаемого эффекта.



